Палаюче місто попереду: у мережі показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута (відео)

Українські захисники показали знищену інфраструктуру та розбиті автівки на в'їзді до міста-фортеці.

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Українські війська контролюють певні комунікаційні шляхи до Бахмута. Відео однієї з доріг опублікував Telegram-канал "Інфомаційний Спротив".

У ролику, який знімали з автівки, можна побачити палаюче місто попереду. Також зафіксовано знищенні транспортні засоби.

"Дорога життя", – йдеться у дописі.

Збройні сили України й надалі виконують завдання з оборони Бахмута. Бійці борються за населений пункт на Донеччині, не дозволяючи взяти його в облогу. Як вважає командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, ворог тим часом поступово слабшає, тому й вигадує нові дезінформаційні кампанії. Він наголосив, що інформація, яку поширили російські пропагандисти стосовно захоплення населеного пункту, не є правдивою, оскільки гарнізон міста тривалий час успішно відбиває численні атаки російських загарбників. Генерал-лейтенант наголосив, що від дій кожного українського захисника залежить рух уперед нашої армії.

Фокус 4 квітня повідомив, що бригада "Спартан" застосовувала БТР-4Е "Буцефал" для знищення росіян у Бахмуті. Українські захисники показали відео, на як якому чітко видно, як українська техніка пересувається дорогами. Бійці отримали координати перебування особового складу російських підрозділів. Згодом український БТР влаштував окупантам вогняний шквал.

Також 4 квітня українські захисники показали відео боїв у приватному секторі Бахмута. Щодня бойові дії постійно тривають у цивільній забудові. У кадрі видно зруйновані будівлі. Українці застосували РПГ проти ворожої техніки. Влучання було успішним.

Збройні сили України, як повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, застосовують німецькі 155-мм САУ PzH 2000 на Бахмутському напрямку. Подробиці він не повідомив, а лише опублікував відео, на якому техніка завдає ударів. Точна кількість 155-мм САУ на Бахмутському напрямку невідома.