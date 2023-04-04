Українські захисники показали відео боїв у приватному секторі Бахмута

Українці застосували РПГ проти російської техніки та успішно влучили.

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Українські захисники відбивають атаки російських атак у приватному сектору Бахмута. Відповідне відео 4 квітня опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України.

У кадрі видно зруйновані будівлі. Українці застосували РПГ проти ворожої техніки. Влучання було успішним.

"Чітко у "скарбничку"", — зазначив один із бійців.

Попри заяви росіян щодо захоплення міста, українські захисники й надалі тримають оборону. Як заявляли представники Міноборони, утримання рубежів поблизу Бахмута дозволяє завдавати значних втрат російським загарбникам.

Прикордонники 3 квітня показали відео запеклих боїв на території Бахмута. На відео зафіксували один з боїв у місті-фортеці. Українські захисники продемонстрували, як їм успішно вдається відбивати численні атаки російських загарбників, що тривалий час намагаються захопити місто, але так й цього не зробили. Герої регулярно завдають ударів по російських окупаційних військах, використовуючи отвори у стінах будівлі, що дозволяє їм безпечно виконати завдання.

Український захисник 30 березня показав наслідки боїв у Бахмуті. На відео боєць Збройних сил України (ЗСУ) зізнався, що йому ледве вдалося вижити та подякував Богу. Він не приховував своїх емоцій щодо ситуації, яка нині у населеному пункті. Від багатоповерхівок та магазинів залишилися одні руїні. Він наголосив, що ось так виглядає будь-яке місто, куди приходить "русский мир".

Бійці 66-ї бригади ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив". На відео, яке було опубліковано 4 квітня, видно як безпілотник знімає з висоти танк ЗС РФ. В якийсь момент в нього прилітає один, а потім й інший постріл. У ворожого "Прориву" не відриває башти, однак видно, що від удару його щонайменше сильно пошкодили, якщо не знищили повністю.