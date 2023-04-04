Украинские защитники показали видео боев в частном секторе Бахмута

Украинцы применили РПГ против российской техники и успешно в нее попали.

Related video

Украинские защитники отбивают атаки российских атак в частном секторе Бахмута. Соответствующее видео 4 апреля опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В кадре видны разрушенные здания. Украинцы применили РПГ против вражеской техники. Попадание было успешным.

"Четко в "копилку"", — отметил один из бойцов.

Несмотря на заявления россиян по поводу захвата города, украинские защитники и дальше держат оборону. Как заявляли представители Минобороны, содержание рубежей вблизи Бахмута позволяет наносить значительные потери российским захватчикам.

Пограничники 3 апреля показали видео ожесточенных боев на территории Бахмута. На видео зафиксирован один из боев в городе-крепости. Украинские защитники продемонстрировали, как им успешно удается отбивать многочисленные атаки российских захватчиков, долго пытающихся захватить город, но так и этого не сделали. Герои регулярно наносят удары по российским оккупационным войскам, используя отверстия в стенах здания, что позволяет им безопасно выполнить задание.

Украинский защитник 30 марта показал последствия боев в Бахмуте. На видео боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался, что ему едва удалось выжить и поблагодарил Бога. Он не скрывал своих эмоций относительно ситуации, которая сейчас находится в населенном пункте. От многоэтажек и магазинов остались одни развалины. Он подчеркнул, что вот так выглядит любой город, куда приходит "русский мир".

Бойцы 66-й бригады ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". На видео, опубликованном 4 апреля, видно как беспилотник снимает с высоты танк ВС РФ. В какой-то момент у него прилетает один, а затем и другой выстрел. Во вражеского "Прорыва" не отрывает башни, однако видно, что от удара его по меньшей мере сильно повредили, если не уничтожили полностью.