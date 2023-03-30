"Вышли из ада": украинский защитник показал последствия боев в Бахмуте (видео)

Бойцы ВСУ в разрушенном Бахмуте и дальше отражают атаки российских войск.

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В Бахмуте продолжаются интенсивные бои, уничтожившие всю инфраструктуру города. Видео, продемонстрированное одним из защитников, 30 марта опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

На видео боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарил Бога, что ему удалось выжить. Он не скрывал эмоций относительно ситуации, которая сейчас находится в населенном пункте.

"Вышли сегодня, слава Богу, из этого ада", – заявил он.

Украинский защитник также показал, что происходит вокруг. От магазинов и многоэтажек остались одни развалины. Он подчеркнул, что вот так выглядит город, куда приходит "русский мир".

Фокус 30 марта сообщал, как пограничники ликвидировали в Бахмуте две группы боевиков из ППК "Вагнер". Украинские минометчики сумели ликвидировать первую группу врага благодаря информации, полученной от аэроразведки. Силы обороны точными ударами остановили пехоту противника на подходе к линии столкновения. Второй отряд "вагнеровцев" украинские защитники успешно уничтожили в ближайшем бою в районе пригородной застройки. Ликвидировать оккупантов удалось с помощью стрелкового оружия и гранатометов.

Полковник Евгений Межевикин, как сообщило 30 марта The New York Times, заявил, что Россия исчерпала все резервы вблизи Бахмута. За восемь месяцев обороны город выдержал многочисленные атаки и оказался эпицентром российского наступления. Волны оккупантов разбивались об украинскую оборону. РФ потеряла огромное количество сил в попытках захвата всей территории Бахмута. Для Украины оборона города Донецкой области позволяет уменьшать силы и потенциал оккупантов, а также лишать их даже локальной победы, на которую они рассчитывали долгое время.