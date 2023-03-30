"Вийшли з пекла": український захисник показав наслідки боїв у Бахмуті (відео)

Бійці ЗСУ у зруйнованому Бахмуті й надалі відбивають атаки російських військ.

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У Бахмуті тривають інтенсивні бої, які знищили усю інфраструктуру міста. Відео, яке продемонстрував один із захисників, 30 березня опублікувала Державна прикордонна служба України.

На відео боєць Збройних сил України (ЗСУ) подякував Богу, що йому вдалося вижити. Він не приховував емоцій щодо ситуації, яка нині у населеному пункті.

"Вийшли сьогодні, слава Богу, з цього пекла", – заявив він.

Український захисник також показав, що відбувається навколо. Від магазинів та багатоповерхівок залишилися одні руїні. Він наголосив, що ось так виглядає місто, куди приходить "русский мир".

Фокус 30 березня повідомляв, як прикордонники ліквідували в Бахмуті дві групи бойовиків із ПВК "Вагнер". Українські мінометники зуміли ліквідувати першу групу ворога завдяки інформації, яку отримали від аеророзвідки. Сили оборони влучними ударами зупинили піхоту противника на підході до лінії зіткнення. Другий загін "вагнерівців" українські захисники успішно знищили у найближчому бою в районі приміської забудови. Ліквідувати окупантів вдалося за допомогою стрілецької зброї та гранатометів.

Полковник Євген Межевікін, як повідомило 30 березня The New York Times, заявив, що Росія вичерпала усі резерви поблизу Бахмута. За вісім місяців оборони місто витримало численні атаки та виявилося епіцентром російського наступу. Хвилі окупантів розбивалися об українську фортецю. РФ втратила надзвичайну велику кількість сил у спробах захоплення усієї території Бахмута. Для України оборона міста на Донеччині дозволяє зменшувати сили та потенціал окупантів, а також позбавляти їх навіть локальної перемоги, на яку вони розраховували тривалий час.