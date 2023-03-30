"Ворог вичерпав усі свої резерви", – полковник Межевікін про оборону Бахмута

За словами керівника групи "Адам", українські сили не дали взяти Бахмут у кліщі, а резерви окупантів знищують на початку їх перекидання у підрозділи.

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Українські військові висловлюють певний оптимізм стосовно ситуації в Бахмуті. Туди перекинули один із найефективніших бойових підрозділів тактичну групу "Адам". Про це повідомляє The New York Times.

Полковник Євген Межевікін каже, що їм вдалося переломити хід наступу російських сил, які намагалися оточити та захопити Бахмут.

"Ворог вичерпав всі свої резерви", — каже Євген Межевікін.

За вісім місяців оборони Бахмут був епіцентром російського наступу. Хвилі окупантів йшли одна за одною попри незначну стратегічну важливість міста. Зазначається, що РФ втратила надзвичайну велику кількість сил у спробах захоплення Бахмута. Для України оборона Бахмута дозволяє зменшувати сили окупантів, а також позбавити їх навіть локальної перемоги.

Євген Межевікін під Бахмутом

Зараз російські військові, за словами полковника, сповільнились у своїх штурмових хвилях. Силам оборони вдалося зірвати план оточити Бахмут.

"Щільність обстрілів знизилася в кілька разів. Раніше вони могли штурмувати з усіх боків одночасно і групами не менше 20, 30 або 40 осіб, але поступово це згасає", — резюмував Межевікін.

Він також впевнений, що ЗСУ зможуть утримати Бахмут. Якщо нещодавні успіхи збережуться, то оборона міста може стати переломним моментом оборони України проти РФ й дозволить перейти на контратакувальний удар. Українські ударні бригади вже завершують навчання в країнах ЄС.

На північному та південному флангах міста, де РФ намагалася створити кліщі для оточення, окупанти зіштовхнулися з українськими бригадами. Спроби підсилити війська окупантів знищуються українською артилерією ще на початку. Нині бої точаться в центрі міста. ЗС РФ використовують авіацію та артилерію для знищення одного району за іншим. Через це українські військові теж зазнають важких втрат, стверджують у виданні.

Нагадаємо, 30 березня генерал Марк Міллі заявив, що Бахмут штурмують до 30 тисяч окупантів, попри це ЗСУ ведуть дуже ефективну оборону.

29 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти мають частковий успіх у Бахмуті, однак Сили оборони продовжують тримати оборону.