"Враг исчерпал все свои резервы", — полковник Межевикин про оборону Бахмута

По словам руководителя группы "Адам", украинские силы не дали взять Бахмут в клещи, а резервы окупантов уничтожают в начале их переброски в подразделения.

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Украинские военные выражают определенный оптимизм по поводу ситуации в Бахмуте. Туда перебросили одно из самых эффективных боевых подразделений тактическую группу "Адам". Об этом сообщает The New York Times.

Полковник Евгений Межевикин говорит, что им удалось переломить ход наступления российских сил, пытавшихся оцепить и захватить Бахмут.

"Враг исчерпал все свои резервы", — говорит Евгений Межевикин.

За восемь месяцев обороны Бахмут являлся эпицентром российского наступления. Волны оккупантов шли одна за другой, несмотря на незначительную стратегическую важность города. Отмечается, что РФ потеряла огромное количество сил в попытках захватить Бахмут. Для Украины оборона Бахмута позволяет уничтожать силы оккупантов, а также лишить их даже локальной победы.

Евгений Межевикин под Бахмутом

Сейчас российские военные, по словам полковника, замедлились в своих штурмовых волнах. Силам обороны удалось сорвать план окружения Бахмута.

"Плотность обстрелов снизилась в несколько раз. Раньше они могли штурмовать со всех сторон одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, но постепенно это угасает", — резюмировал Межевикин.

Он также уверен, что ВСУ смогут удержать Бахмут. Если недавние успехи сохранятся, оборона города может стать переломным моментом обороны Украины против РФ и позволит перейти в контратакующий удар. Украинские ударные бригады уже завершают обучение в странах ЕС.

На северном и южном флангах города, где РФ пыталась создать клещи для окружения, оккупанты столкнулись с украинскими бригадами. Попытки усилить войска оккупантов уничтожаются украинской артиллерией еще в начале. Сейчас бои ведутся в центре города. ВС РФ используют авиацию и артиллерию для уничтожения одного района за другим. Из-за этого украинские военные тоже терпят тяжелые потери, утверждают в издании.

Напомним, 30 марта генерал Марк Милли заявил, что Бахмут штурмуют до 30 тысяч оккупантов, несмотря на это ВСУ ведут очень эффективную оборону.

29 марта в Генштабе ВСУ заявили, что кафиры имеют частичный успех в Бахмуте, однако Силы обороны продолжают держать оборону.