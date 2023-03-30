Бои за Бахмут: город штурмуют почти 6 тысяч "вагнеровцев"-профессионалов, — генерал Милли

Наемникам помогают до 30 тысяч рекрутов, среди которых много российских заключенных. ВСУ весьма эффективно обороняются, штурм города дорого обходится врагу, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Почти 6 тысяч профессиональных наемников российской ЧВК "Вагнер" участвуют в боях за город Бахмут Донецкой области. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли 29 марта во время выступления перед членами Конгресса, которое транслировал канал CNN.

Американский военачальник добавил, что им оказывают поддержку еще 20-30 тысяч завербованных рекрутов, среди которых много заключенных из российских тюрем.

"Вагнеровцы", по оценкам Милли, несут огромные потери в Бахмуте

"Вагнеровцы", по оценкам Милли, несут огромные потери в районе Бахмута. Украинская армия организовала очень эффективную оборону города и его штурм дорого обходится захватчикам, добавил он.

"Украинцы приносят этим ребятам много смертей и разрушений. За последние 20 дней россияне нисколько не продвинулись ни в Бахмуте, ни вокруг него. Для ВС РФ это место превратилось в бойню", — отметил Милли.

Вместе с тем, глава комитета начальников штабов подчеркнул опасность ЧВК "Вагнер" из-за ее деятельности в других странах, в частности, в Африке. Большинство наемников — это бывшие солдаты российской армии.

"Это опасная группировка, они довольно крупные и мощные. Возможно, они представлены где-то в Европе и на Ближнем Востоке. Пару лет назад в Сирии батальон "вагнеровцев" атаковал наши позиции, но был уничтожен", — заключил американский военный.

Напомним, что Генштаб ВСУ 29 марта признавал "частичный успех" ВС РФ под Бахмутом. Силы обороны Украины удерживают город и отражают атаки врага.

По данным командира полка "Азов" Максима Жорина, последние несколько дней украинские бойцы провели несколько успешных атак на Бахмутском направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта рассказал о потерях в рядах армии России под Бахмутом. Ежедневно оккупанты теряют в среднем 500 убитых или раненых.