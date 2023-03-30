Бої за Бахмут: місто штурмують майже 6 тисяч "вагнерівців"-професіоналів, — генерал Міллі

Найманцям допомагають до 30 тисяч рекрутів, серед яких багато російських в'язнів. ЗСУ дуже ефективно обороняються, штурм міста дорого коштує ворогові, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Related video

Майже 6 тисяч професійних найманців російської ПВК "Вагнер" беруть участь у боях за місто Бахмут Донецької області. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 29 березня під час виступу перед членами Конгресу, який транслював канал CNN.

Американський воєначальник додав, що їх підтримують ще 20-30 тисяч завербованих рекрутів, серед яких багато зеків із російських в'язниць.

"Вагнерівці", за оцінками Міллі, зазнають величезних втрат в Бахмуті

"Вагнерівці", за оцінками Міллі, зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українська армія організувала дуже ефективну оборону міста та його штурм дорого коштує загарбникам, додав він.

"Українці приносять цим хлопцям багато смертей та руйнувань. За останні 20 днів росіяни нітрохи не просунулися ні в Бахмуті, ні навколо нього. Для ЗС РФ це місце перетворилося на бійню", — зазначив Міллі.

Водночас, голова комітету начальників штабів наголосив на небезпеці ПВК "Вагнер" через її діяльність в інших країнах, зокрема, в Африці. Більшість найманців — це колишні солдати російської армії.

"Це небезпечне групування, вони досить великі та потужні. Можливо, вони представлені десь у Європі та на Близькому Сході. Кілька років тому в Сирії батальйон "вагнерівців" атакував наші позиції, але був знищений", — підсумував американський військовий.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 29 березня визнавав "частковий успіх" ЗС РФ під Бахмутом. Сили оборони України утримують місто та відбивають атаки ворога.

За даними командира полку "Азов" Максима Жоріна, останні кілька днів українські бійці провели кілька успішних атак на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони України Олексій Резніков 28 березня розповів про втрати армії Росії під Бахмутом. Щодня окупанти втрачають у середньому 500 убитими чи пораненими.