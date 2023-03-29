Окупанти мають "частковий успіх" у Бахмуті, але в Криму вже копають окопи, — Генштаб

За інформацією Генштабу, українські військові стримують штурм окупантів у Бахмуті. Також відомо, що за добу бійці ЗСУ відбили 48 атак РФ на чотирьох напрямках.

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У середу, 29 березня, у вечірньому зведенні Генерального штабу України з'явилася інформація, що російські "окупанти мають частковий успіх" під час штурму Бахмута, але українські військові продовжують утримувати місто і відбивати атаки ворога. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Загальна ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, російські військові зосередили зусилля під час ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Наразі в центрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Вказано, що підрозділи українських сил оборони змогли відбити на цих напрямках 48 атак супротивника станом на 18:00 29 березня.

Також Генштаб інформує, що авіаційні сили України за останню добу завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу й військової техніки окупантів, унаслідок чого було знищено ворожий бомбардувальник Су-24М.

Силами українських ракетників і артилеристів вдалося знищити два райони зосередження живої сили й техніки противника, а також склад із боєприпасами та два склади з паливно-мастильними матеріалами.

Ситуація у Криму

"В Арменському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. Зазначається, що до виконання цієї роботи активно залучають громадянське населення", — зазначено у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 29 березня Генштаб опублікував фото з підготовкою бійців ЗСУ шведськими інструкторами у лісництвах Британії.

Також сьогодні міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю розповів про ситуацію поблизу Бахмута, яка, за його словами, підриває наступальні можливості ЗС РФ.