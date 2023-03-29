"Росія зазнає там божевільних втрат": Резніков пояснив рішення ЗСУ утримувати Бахмут

За словами міністра оборони України, ситуація поблизу міста на Донеччині підриває наступальні можливості ЗС РФ. Резніков стверджує, що Росія там втрачає близько 500 солдат на добу.

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Російські загарбники втрачають у середньому 500 вбитих або поранених щодня на Бахмутському напрямку. Про це 28 березня повідомив Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

Він пояснив рішення українського командування утримувати Бахмут тим, що РФ зазнає там "божевільних втрат". Це не дає російським підрозділам швидко відновитися, а Україні – стабілізувати лінію фронту. З його слів, така ситуація спровокує суттєве зниження рівня спроможності Росії здійснювати наступальні операції.

"Наші воєнні вважають, що лише на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 убитих чи поранених на день", – заявив він.

З тезою про те, що утримання Бахмута за всяку ціну невиправдане, очільник відомства не погодився. Він порадив подивися на мапу, де йдуть бойові дії. Локацію Резніков назвав зручною для оборони.

"Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості", – пояснив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 29 березня пояснив, чому підрозділи Збройних сил України не виходять із Бахмута. З його слів, насамперед населений пункт на Донбасі варто утримувати в політичному сенсі, оскільки захоплення міста буде вигідне президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Замміністра оборони України Ганна Маляр 29 березня пояснила, що Кремль намагається спровокувати в українців зневіру та вплинути на рішення воєнного керівництва. Однією з думок, яку ворог намагається нав’язати суспільству, є недоцільність оборони Бахмута. Ворог концентрує сили навколо боїв за Бахмут не тільки на полі бою, але й в інфополі, щоб дестабілізувати ситуації всередині нашого суспільства.