Росія розпочала нову ІПСО навколо боїв за Бахмут, — Міноборони

Кремль, за словами замміністра Ганни Маляр, намагається зневірити українців та вплинути на рішення військового керівництва. Однією з думок, яку ворог намагається нав’язати суспільству, є недоцільність оборони Бахмута.

Related video

Ворог концентрує сили навколо боїв за Бахмут не тільки на полі бою, але й в інфополі. Росія працює на усіх напрямках: прагне впливу і на цивільних, і на військових, і на уряд. Про це розповіла у соцмережах заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, основними цілями супротивника є підрив довіри суспільства і захисників до командування на Бахмутському напрямку, демотивація бійців та провокація керівництва на хибні рішення.

"Для цього вони намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою — розумне і грамотне планування операцій", — підкреслила Маляр.

Заступниця голови Міноборони попередила, що РФ прагне презентувати бої у Бахмуті як події, які ділять там життя на "до" та "після". Сприйняття українцями міста як вирішального фактора у війні допомагає у просуванні ІПСО. Ворог очікує, що суспільство на тлі напруги почне тиснути на військово-політичне керівництво і вимагати закінчити оборону.

Також Маляр перелічила ідеї, які просуває ворог:

рішення обороняти Бахмут — політичне;

сенсу у цьому насправді немає, бо все місто в оточенні;

героїзм захисників України — вигадки пропаганди.

За її словами, в інфоприводах про Бахмут росіяни постійно згадують президента Володимира Зеленського та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"З метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави. Адже у російських вкидах не пишуть, що військові рішення не приймаються одноосібно. Є військове командування на чолі з Головнокомандувачем та Начальником Генерального Штабу. Крім того, постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача, де теж приймаються оперативні рішення за участі всіх силових структур, що воюють", — пояснила заступниця міністра.

Бої за Бахмут: що насправді там відбувається

Нині триває активна фаза війни та повномасштабний наступ ворога, утримання міста обумовлене оперативно-тактичною доцільністю. У Міноборони завірили, що рішення щодо Бахмута — виважені та грамотні.

"Застосування наших сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на цьому напрямку", — заявила Маляр.

За її словами, оборонними завданнями на Бахмутському напрямку є утримання позицій, недопущення просування ворога та створення умов для контрнаступу. Обороняти Бахмут будуть доки це необхідно для виконання військових завдань. У Міністерстві оборони підкреслили, що тільки командування, а не Росія через інфопростір, вирішуватиме, як діяти захисникам України в місті.

"І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут — не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", — підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, 27 березня полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про поширення ворогом нового фейку. Пропагандисти публікували відео, на якому нібито український військовий стріляє по цивільній автівці. Запис зроблений з відеореєстратора, які в Україні нині заборонені.

Вчора, 28 березня, у Головному управлінні розвідки прокоментували відеозапис. Там його назвали російською ІПСО, адже зняте воно було на окупованій РФ території й кузов "автомобіля ЗСУ" виготовлений у Росії.