Россия начала новую ИПСО вокруг боев за Бахмут, — Минобороны
Кремль, по словам замминистра Анны Маляр, пытается разуверить украинцев и повлиять на решение военного руководства. Одной из мыслей, которые враг пытается навязать обществу, является нецелесообразность обороны Бахмута.
Враг концентрирует силы вокруг боев за Бахмут не только на поле боя, но и в инфополе. Россия работает по всем направлениям: стремится к влиянию и на гражданских, и на военных, и на правительство. Об этом рассказала в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, основными целями противника является подрыв доверия общества и защитников к командованию на Бахмутском направлении, демотивация бойцов и провокация руководства на ошибочные решения.
"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество — разумное и грамотное планирование операций", — подчеркнула Маляр.
Заместительница главы Минобороны предупредила, что РФ стремится презентовать бои в Бахмуте как события, которые делят там жизнь на "до" и "после". Восприятие украинцами города как решающего фактора в войне помогает в продвижении ИПСО. Враг ожидает, что общество на фоне напряжения начнет давить на военно-политическое руководство и требовать закончить оборону.
Также Маляр перечислила идеи, которые продвигает враг:
- решение оборонять Бахмут – политическое;
- смысла в этом на самом деле нет, потому что весь город в окружении;
- героизм защитников Украины – выдумки пропаганды.
По ее словам, в инфоповодах о Бахмуте россияне постоянно упоминают президента Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"С целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с Главнокомандующим и Начальником Генерального Штаба. Кроме того, постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего, где тоже принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур", — объяснила заместительница министра.
Бои за Бахмут: что на самом деле там происходит
Сейчас идет активная фаза войны и полномасштабное наступление врага, удержание города обусловлено оперативно-тактической целесообразностью. В Минобороны заверили, что решения по Бахмуту — взвешенные и грамотные.
"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач на этом направлении", — заявила Маляр.
По ее словам, оборонными задачами на Бахмутском направлении являются удержание позиций, недопущение продвижения врага и создание условий для контрнаступления. Защищать Бахмут будут пока это необходимо для выполнения военных задач. В Министерстве обороны подчеркнули, что только командование, а не Россия через инфопространство, будет решать, как действовать защитникам Украины в городе.
"И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут — не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", — подчеркнула замминистра.
Напомним, 27 марта полковник ВСУ Анатолий Штефан сообщил о распространении врагом нового фейка. Пропагандисты публиковали видео, на котором якобы украинский военный стреляет по гражданскому автомобилю. Запись сделана с видеорегистратора, которые в Украине запрещены.
Вчера, 28 марта, в Главном управлении разведки прокомментировали видеозапись. Там его назвали российской ИПСО, ведь снято оно было на оккупированной РФ территории и кузов "автомобиля ВСУ" изготовлен в России.