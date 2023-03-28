"Очередной тупой фейк": в ГУР разобрали вброс россиян о "растрелянной машине с ребенком"

Разведчики называют видео примитивным фейком и указывают на аргументы, свидетельствующие о постановочности видео.

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ГУР разоблачило фейковое видео, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 28 марта.

"Размещенное недавно в сети видео, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с маленьким ребенком, — является российским фейком и вражеской ИПСО", — заявили там.

Разведчики называют видео примитивным фейком и указывают на аргументы, свидетельствующие о постановочности видео.

Локация находится на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой;

один из источников вброса — ник "Юрий Алексеич Z V";

украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. На ролике же — кресты Вермахта;

регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины;

кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные был изготовлен в России и никогда не поставлялся в Украину;

некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен был бы быть хоть какой-то звук.

Более того, ролик раскритиковали даже ряд российских пропагандистов, телеграмм-каналов и лидеров мнений.

Реакция пропагандистов на ролик

Одним из первых развенчивать фейк принялся известный блогер Анатолий Шарий. Он привел целый список фактов, почему это все — плохо срежиссированная постанова.

Он тоже указал, что имя и фамилия женщины озвучены не спроста, отметил что "актриса" пытается говорить характерное "шо", но потом забывает и отчетливо произносит "что" и другие факты.

Дальше писать о фейке начали военкоры, которые говорили о тех же явных проколах, что и ГУР.

Включились даже самые матерые любители "СВО".

Российский фейк настолько взбудоражил даже фанатов "z-истории", что они не ограничились геолокацией, а нашли прямо место съемки по деревьям.

После шквала разоблачений российское Министерство иностранных дел, которое в Twitter распространило это видео с обвинениями украинцев в "нацизме", его убрало.

Предыстория

27 марта российские пропагандисты опубликовали очередной фейк, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

На видео, которое распространили пропагандисты, якобы украинские военные останавливают машину с женщиной за рулем и детьми в салоне. Люди в военной форме угрожают ей за то, что она якобы "подрезала" колонну военной техники и едва не сбила военнослужащего. И в грубой форме общаются с женщиной, оскорбляя и запугивая ее. После — открыли стрельбу.

Особое внимание режиссеры видео уделили акцентам на теме языка, и "нацизма", так как у главной героини "фильма" была не славянская фамилия.

Стоит отметить, что на опубликованной записи не видно опознавательных знаков ВСУ или других подразделений Сил обороны Украины. Вместо этого внимание акцентируется на желтых ленточках, которые носят украинские военные. Впрочем, такие ленты несложно достать.

Напомним, 25 марта в Центре стратегических коммуникаций заявили, что в Кремле начали новую информационно-психологическую операцию (ИПСО) против президента Украины Владимира Зеленского. В сети распространяют обработанный фрагмент с церемонии прощания с погибшим защитником Украины, где люди стали на колени. Пропагандисты уверяют, что украинцы таким образом умоляют главу государства уйти в отставку.