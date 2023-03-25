"Зеленский, уйди с поста": РФ распространяет новый фейк среди украинцев

Пропагандисты и боты, как утверждают в Центре стратегических коммуникаций, используют видео с церемонии прощания с украинским военным, пытаясь настроить общество против главы государства Владимира Зеленского.

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Россияне начали новую информационно-психологическую операцию (ИПСО) против президента Украины Владимира Зеленского. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности раскрыл детали в Facebook.

В Сети распространяют обработанный фрагмент запись церемонии прощания с погибшим защитником Украины, где люди стали на колени, чтобы отдать дань уважения военнослужащему. Пропагандисты пытаются обмануть пользователей, уверяя, что украинцы таким образом умоляют главу государства уйти в отставку.

"Зеленский, смотри, мы стоим на коленях и умоляем тебя уйти с поста президента", — гласит текстовая надпись на украинском языке, наложенная поверх видеоряда.

Россияне используют видео для дезинформации украинцев Фото: Центр стратегических коммуникаций ВСУ

Как выяснил Центр стратегических коммуникаций, смонтированный ролик начал публиковать один из российских пабликов в мессенджере Telegram, контролирующий сеть ботов, притворяющихся украинцами. Российские специалисты выдали им инструкцию, как правильно обманывать настоящих жителей Украины и "раздувать истерию", в частности, порекомендовали использовать образ "рассерженного патриота" и агрессивно реагировать на критику при попытках разоблачения, обвиняя оппонентов в желании погубить защитников.

"Мол, я-то сам за Украину, Небесная сотня, Евромайдан и все такое, но братцы! Подумайте, что творит с нами наша власть!" — отмечается в методичке российских пропагандистов.

Инструкция от российских пропагандистов Фото: Центр стратегических коммуникаций ВСУ

13 марта Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о другой дезинформации. Россияне сообщали о якобы проигранной битве за Бахмут, чтобы подорвать доверие граждан к руководству Украины.

В феврале российские пропагандисты запустили фейк о шоколадке с надписью "Смерть Алешки", якобы выпущенной в Украине. Они решили сослаться на историю о мальчике Алеше, приветствующем российскую боевую технику в Белгородской области.