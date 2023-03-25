"Зеленський, іди з посади": РФ поширює новий фейк серед українців

Пропагандисти і боти, як стверджують у Центрі стратегічних комунікацій, використовують відео з церемонії прощання з українським військовим, намагаючись налаштувати суспільство проти глави держави Володимира Зеленського.

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Росіяни розпочали нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти президента України Володимира Зеленського. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розкрив деталі у Facebook.

У мережі поширюють опрацьований фрагмент запису церемонії прощання із загиблим захисником України, де люди стали на коліна, щоб віддати шану військовослужбовцю. Пропагандисти намагаються обдурити користувачів, запевняючи, що українці таким чином благають главу держави піти у відставку.

"Зеленський, дивись, ми стоїмо на колінах і благаємо тебе піти з посади президента", — йдеться в текстовому написі українською мовою, накладеному поверх відеозапису.

Росіяни використовують відео для дезінформації українців Фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

Як з'ясував Центр стратегічних комунікацій, змонтований ролик почав публікувати один із російських пабліків у месенджері Telegram, що контролює мережу ботів, які прикидаються українцями. Російські фахівці видали їм інструкцію, як правильно обманювати справжніх мешканців України і "роздмухувати істерію", зокрема, порекомендували використовувати образ "розсердженого патріота" й агресивно реагувати на критику під час спроб викриття, звинувачуючи опонентів у бажанні згубити захисників.

"Мовляв, я-то сам за Україну, Небесна сотня, Євромайдан і таке інше, але браття! Подумайте, що творить із нами наша влада!" — зазначається в методичці російських пропагандистів.

Інструкція від російських пропагандистів Фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

13 березня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про іншу дезінформацію. Росіяни повідомляли про нібито програну битву за Бахмут, щоб підірвати довіру громадян до керівництва України.

У лютому російські пропагандисти запустили фейк про шоколадку з написом "Смерть Альошки", нібито випущену в Україні. Вони вирішили послатися на історію про хлопчика Альошу, який зустрічав російську бойову техніку в Бєлгородській області.