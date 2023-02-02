"Смерть Алешки": як російськи пропагандисти запустили черговий фейк

Мережу облетів новий пропагандистський меседж, який націлений на те, аби показати російській та світовій аудиторії, що українці начебто ненавидять російських дітей і бажають їм смерті.

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У Twitter з’явилася публікація з фотографією шоколадної плитки, яка начебто вироблено в Україні, на обгортці якої написано "Смерть Алешки". Акаунт, який вперше виклав це в соцмережі, славиться своїми антиукраїнськими та антиамериканськими пропагандистськими наративами. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, контент на акаунті з’являється англійською мовою і зазвичай не збирає багато відгуків. Однак ця публікація за добу отримала 150 ретвітів та понад 400 лайків.

В українському сегменті мало хто знає про "Альошу". Натомість російські пропагандисти швидко "підсвітили" цю тему в Tekegram-каналах та "ВКонтакте". Зокрема, про це писали в каналах Анатоля Шарія, Романа Голованова, Руслана Осташка, "Оплот ТВ" тощо. Для іноземної аудиторії соцмереж перекази цього фейку були англійською, іспанською, французькою, італійською та грецькою мовами.

Насправді історія хлопчика на ім'я "Альошка" почалася ще давно, у березні 2022 року. Тоді в російському інфопросторі завірусилося відео про маленького мешканця Бєлгородської області, який бігав біля дороги у шоломофоні та вітав бронетехніку, яка їхала в бік України.

Восьмирічний Олексій Павліченко став образом беззахисної дитини, яку необхідно рятувати від "українських неонацистів". Розкрутка цієї історії виявилася доволі успішною, про хлопчика зняли сюжети на телеканалах, потрапив у поле зору воєнкорів та новинних медіа.

Ба більше, ця тема поступово розкручувалася ще більше. Хлопчику організовували зустріч та фотосесію з військовими, Міноборони РФ видало йому подяку, його відправили на екскурсію до школи з кадетським класом, включили до лав Юнармії, з його зображенням намалювали численні стінописи, а також він брав участь у конкурсі "Дети-герои", який переміг, і поїхав у Москві для отримання нагороди в Раді Федерації.

Отже, кульмінацією інформаційної кампанії стало створення лімітованої серії шоколаду з його іменем. Кілька плиток губернатор Бєлгородської області навіть подарував Володимиру Путіну. Тобто можна сказати, що образ хлопчика тривалий час використовували, аби закохати в нього аудиторію, а потім перетворити на емоційний тригер з нібито українською шоколадкою.