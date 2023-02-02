"Смерть Алешки": как российские пропагандисты запустили очередной фейк

Сеть облетел новый пропагандистский месседж, нацеленный на то, чтобы показать российской и мировой аудитории, что украинцы вроде бы ненавидят российских детей и желают им смерти.

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В Twitter появилась публикация с фотографией шоколадной плитки, которая якобы произведена в Украине, на обертке которой написано "Смерть Алешки". Аккаунт, впервые выложивший это в соцсети, славится своими антиукраинскими и антиамериканскими пропагандистскими нарративами. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, контент на аккаунте появляется на английском языке и обычно не собирает много отзывов. Однако эта публикация за сутки получила 150 ретвитов и более 400 лайков.

В украинском сегменте мало кто знает об "Алеше". Российские пропагандисты быстро "подсветили" эту тему в Tekegram-каналах и "ВКонтакте". В частности, об этом писали в каналах Анатолия Шария, Романа Голованова, Руслана Осташко, "Оплот ТВ" и т.д. Для иностранной аудитории соцсетей переводы этого фейка были на английском, испанском, французском, итальянском и греческом языках.

На самом деле история мальчика по имени "Алешка" началась еще давно, в марте 2022 года. Тогда в российском инфопространстве завирусилось видео о маленьком жителе Белгородской области, который бегал у дороги в шлемофоне и поздравлял едущую в сторону Украины бронетехнику.

Восьмилетний Алексей Павличенко стал образом беззащитного ребенка, которого необходимо спасать от "украинских неонацистов". Раскрутка этой истории оказалась достаточно успешной, о мальчике сняли сюжеты на телеканалах, попал в поле зрения военкоров и новостных медиа.

Более того, эта тема постепенно раскручивалась еще больше. Мальчику организовывали встречу и фотосессию с военными, Минобороны РФ выдало ему благодарность, его отправили на экскурсию в школу с кадетским классом, включили в Юнармию, с его изображением нарисовали многочисленные стенописи, а также он принимал участие в конкурсе "Дети-герои", который победил, и уехал в Москву для получения награды в Совете Федерации.

Итак, кульминацией информационной кампании стало создание лимитированной серии шоколада с его именем. Несколько плиток губернатор Белгородской области даже подарил Владимиру Путину. То есть можно сказать, что образ мальчика долгое время использовали, чтобы влюбить в него аудиторию, а затем превратить в эмоциональный триггер с якобы украинской шоколадкой.