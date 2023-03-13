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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Битва за Бахмут програна Україною": РФ розпочала новий етап інформаційної війни (фото)

інформаційна атака, російські пропагандисти, Битва за Донбас, війна РФ проти України, російські наративи, антиукраїнська кампанія
Фото: Flickr | Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії

Українські фахівці з інформаційної безпеки попередили, що за допомогою купленої в соцмережах реклами росіяни намагаються посіяти розпач серед українців, а також підірвати довіру до президента.

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Російська Федерація підготувала проти України у соціальних мережах нову інформаційну атаку. Серед її цілей – підірвати довіру громадян до чинної влади. Про це йдеться у пресрелізі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За отриманими даними, кампанія з деморалізації українців вже стартувала і з її допомогою вони намагатимуться посіяти відчай серед громадськості, як зазначають у ЦНС.

"Кампанія з поширення брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще", — йдеться у повідомленні.

Інформаційна атака: головні меседжі, які використовують російські пропагандисти

Є декілька наративів, які пропагандисти намагаються використати під час інформаційної атаки:

  • "Битва за Бахмут програна Україною";
  • "На Заході не вірять в Україну";
  • "Командування Силами оборони вже втекло, а "хлопці відбиваються самотужки";
  • "США зменшують постачання зброї, бо нібито спіймали українську владу на крадіжці поставок".

У ЦНС одразу наголосили, що насправді це не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують обороняти Бахмут, зброя та техніка продовжує їхати із Заходу у великих обсягах і незабаром її застосують під час контрнаступу.

Як розрізнити брехню російських пропагандистів: поради від ЦНС

Зазвичай подібні фейки розповсюджують нові сторінки, без опису, наповнення та зазвичай з нейтральними нікнеймами, як це показано на опублікованих фото. Крім того, інформаційну атаку росіян видає неправильний переклад тексту з російської на українську, а також терміни, що використовуються Кремлем.

Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Fullscreen
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Фото: Spravdi
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Fullscreen
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Фото: Spravdi
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Fullscreen
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Фото: Spravdi
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Fullscreen
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Фото: Spravdi
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії

Якщо раптом подібну публікацію було знайдено в мережі, в ЦНС радять поскаржитися на неї. Така функція має бути у налаштуваннях будь-якої соціальної мережі.

інформаційна атака, російські пропагандисти, Битва за Донбас, війна РФ проти України, російські наративи, антиукраїнська кампанія Fullscreen
Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії
Фото: Spravdi

Нагадаємо, 27 січня в ГУР зазначили, що Кремль готує провокації проти керівництва України. За даними української розвідки, інформаційна кампанія має змусити українців та керівництво країн-союзниць засумніватися в оборонних можливостях ЗСУ.