"Битва за Бахмут програна Україною": РФ розпочала новий етап інформаційної війни (фото)

Українські фахівці з інформаційної безпеки попередили, що за допомогою купленої в соцмережах реклами росіяни намагаються посіяти розпач серед українців, а також підірвати довіру до президента.

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Російська Федерація підготувала проти України у соціальних мережах нову інформаційну атаку. Серед її цілей – підірвати довіру громадян до чинної влади. Про це йдеться у пресрелізі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За отриманими даними, кампанія з деморалізації українців вже стартувала і з її допомогою вони намагатимуться посіяти відчай серед громадськості, як зазначають у ЦНС.

"Кампанія з поширення брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще", — йдеться у повідомленні.

Інформаційна атака: головні меседжі, які використовують російські пропагандисти

Є декілька наративів, які пропагандисти намагаються використати під час інформаційної атаки:

"Битва за Бахмут програна Україною";

"На Заході не вірять в Україну";

"Командування Силами оборони вже втекло, а "хлопці відбиваються самотужки";

"США зменшують постачання зброї, бо нібито спіймали українську владу на крадіжці поставок".

У ЦНС одразу наголосили, що насправді це не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують обороняти Бахмут, зброя та техніка продовжує їхати із Заходу у великих обсягах і незабаром її застосують під час контрнаступу.

Як розрізнити брехню російських пропагандистів: поради від ЦНС

Зазвичай подібні фейки розповсюджують нові сторінки, без опису, наповнення та зазвичай з нейтральними нікнеймами, як це показано на опублікованих фото. Крім того, інформаційну атаку росіян видає неправильний переклад тексту з російської на українську, а також терміни, що використовуються Кремлем.

Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Фото: Spravdi Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Фото: Spravdi Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Фото: Spravdi Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Фото: Spravdi

Якщо раптом подібну публікацію було знайдено в мережі, в ЦНС радять поскаржитися на неї. Така функція має бути у налаштуваннях будь-якої соціальної мережі.

Росіяни розпочали новий етап інформаційної кампанії Фото: Spravdi

Нагадаємо, 27 січня в ГУР зазначили, що Кремль готує провокації проти керівництва України. За даними української розвідки, інформаційна кампанія має змусити українців та керівництво країн-союзниць засумніватися в оборонних можливостях ЗСУ.