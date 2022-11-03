Заяви про участь Білорусі у війні в Україні – інформаційна спецоперація, – ISW

Заяви про загрозу союзній державі Росії та Білорусі мають утримати українські війська поблизу північного кордону. Військовий потенціал Білорусі як такий дуже обмежений.

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Російські та білоруські офіційні особи продовжують робити заяви про двостороннє співробітництво у сфері безпеки й оборони в межах інформаційної спецоперації, що триває, намагаючись цим ввести в оману та переконати в тому, що Білорусь може вступити у війну в Україні на боці РФ. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні.

ISW оцінює ймовірність участі білоруських військ у війні як низьку. Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін 2 листопада заявив, що відбулося щорічне засідання представників міністерств оборони РФ та Білорусі для зміцнення військового потенціалу перед воєнною загрозою з боку НАТО. Слова Хреніна, зважаючи на все, мали продемонструвати Заходу образ білорусько-російської єдності та лояльність керівництва Білорусі Кремлю.

Однак участь військ РБ у війні здається малоймовірною: це може призвести до небажаних наслідків для режиму Лукашенка всередині Білорусі, до того ж, військовий потенціал Білорусі як такий вельми обмежений.

Щорічне засідання спільної Колегії міністерств оборони РБ та РФ — це, по суті, продовження операції із забруднення інформаційного простору. Заяви про загрозу союзній державі Росії та Білорусі мають утримати українські війська поблизу північного кордону.

Нагадаємо, що дослідники з ISW вважають накази Путіна нездійсненними. За оцінками, РФ не вдасться створити ефективну військову промисловість. Водночас наростає розкол в армії і серед збройних формувань, учасникам яких пропонується різна зарплата й умови.

Раніше Фокус повідомляв, що представники США перевіряють постачання зброї в Києві, щоб західні технології не потрапили до рук росіян або не опинилися на чорному ринку.