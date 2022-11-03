Накази Путіна нездійсненні: Росія не зможе створити нормальну військову промисловість, — ISW

Аналітики заявили, що РФ сіє розкол в армії та своїх збройних формуваннях, пропонуючи військовослужбовцям різну зарплату та умови.

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Бажання президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної військової промисловості не можна реалізувати. Так, у Росії великі проблеми з ланцюжками поставок та з військово-промисловою базою. Про це повідомили аналітики із американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті сказано, що Путін наголосив на засіданні Координаційної ради Збройних Сил Росії, що важливо, щоб уряд забезпечував активну конкуренцію між російськими виробниками військового озброєння. Однак те, що РФ закуповує озброєння в Ірану та Північній Кореї, свідчить про те, що це бажання нереалізоване.

"Росія, як передбачається, домовилася про постачання зброї з Іраном та Північною Кореєю, тому що вона значно виснажила свої запаси боєприпасів у ході повітряних, ракетних та артилерійських ударів у ході війни в Україні", — йдеться у звіті.

Також аналітики повідомили, що Кремль зіштовхнувся із проблемою виплат обіцяної компенсації, що посилює напруженість у російському суспільстві.

"Москві доведеться продовжувати платити те, що було обіцяно, щоб зберегти контроль над суспільством і деяку подобу морального духу серед військових. Крім того, Кремль розпалює конфлікт усередині російських військових формувань, об'єднаних із різних регіонів, пропонуючи різні виплати, пільги та обіг", — сказано у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти розповіли, що стоїть за ядерними загрозами Путіна. За словами журналістів, Росія має цілих 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Його можна застосувати кількома способами, у тому числі за допомогою ракети чи артилерійського снаряда.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, скільки ще Росія битиме енергосистемою України. За словами Арестовича, українські військові збивають 70% коштів, які запускає Росія у бік України.

Також повідомлялося, що у CIT оцінили готовність Росії застосувати ракети "Кинджал" в Україні. За словами аналітиків, "Кинджалами" можуть обстрілювати центри ухвалення рішень або цілі у країнах НАТО.