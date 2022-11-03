"Корисно, коли не застосовують": експерти розповіли, що стоїть за ядерними загрозами Путіна

За словами журналістів, Росія має цілих 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Його можна застосувати кількома способами, у тому числі за допомогою ракети чи артилерійського снаряда.

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Президент Росії Володимир Путін почав робити свою ядерну риторику радикальнішою. Він викликав підозри на Заході, що може застосувати цей вид зброї в Україні. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що високопоставлені російські генерали вже обговорювали обставини, за яких вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Проте генерал-лейтенант у відставці і колишній головнокомандувач армією США в Європі Бен Ходжес упевнений, що вкрай малоймовірно, що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Він заявив, що Росія не має навчених військ, які могли б зробити такий удар.

"Їхня ядерна зброя найбільш корисна для них, коли вони її не застосовують. Немає жодної переваги на полі бою, щоб використовувати будь-яку ядерну зброю", — сказав Ходжес.

Він упевнений, що натомість російські лідери сподіваються, що ядерних загроз буде достатньо, щоб змусити Україну розпочати дипломатичні переговори та піти на поступки, які Росія не змогла досягти на полі бою. Але спроби Росії змусити Україну поступитися територією зазнають невдачі.

Вплив на росіян та найближчих прихильників війни

Журналісти пишуть, що спроби Росії розширити призов на військову службу та мобілізувати більшу кількість свого населення для участі у бойових діях були непопулярні. За словами Джонатана Тойбнера, виконавчого директора FilterLabs, компанії, яка відстежує суспільні настрої в Росії, протягом більшої частини жовтня ставлення Росії до ядерної війни мало негативний характер.

Але, як заявило експерт, громадська думка змінилася після того, як у медіа почали з'являтися заяви російських політиків про так звану "брудну бомбу", яку нібито готується застосувати Україна.

"Після розповіді про брудну бомбу ми виявили значне зростання підтримки застосування ядерної зброї у разі потреби", — сказав Тойбнер.

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН відкинули заклик Росії розслідувати "виробництво біозброї" в Україні. За словами США, Росія висуває необґрунтовані звинувачення, ображаючи Раду безпеки ООН та зловживаючи своїм становищем.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, скільки ще Росія битиме енергосистемою України. За словами Арестовича, українські військові збивають 70% коштів, які запускає Росія у бік України.

Також повідомлялося, що ЗС РФ хочуть вкрасти сонячні батареї в окупованих районах України. Проросійські колаборанти готуються до нового акту мародерства — "ревізії" об'єктів сонячної генерації електроенергії.