"Полезно, когда не применяют": эксперты рассказали, что стоит за ядерными угрозами Путина

По словам журналистов, у России есть целых 2000 единиц тактического ядерного оружия. Его можно применить несколькими способами, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда.

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Президент России Владимир Путин начал делать свою ядерную риторику более радикальной. Он вызвал подозрения на Западе, что может применить этот вид оружия в Украине. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что высокопоставленные российские генералы уже обсуждали обстоятельства, при которых они могут применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Однако генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что крайне маловероятно, что Россия применит тактическое ядерное оружие. Он заявил, что у России нет обученных войск, которые могли бы совершить такой удар.

"Их ядерное оружие наиболее полезно для них, когда они его не применяют. Нет никакого преимущества на поле боя, чтобы использовать любое ядерное оружие", — сказал Ходжес.

Он уверен, что вместо этого российские лидеры надеются, что ядерных угроз будет достаточно, чтобы вынудить Украину начать дипломатические переговоры и пойти на уступки, которые Россия не смогла добиться на поле боя. Но попытки России заставить Украину уступить территорию потерпят неудачу.

Влияние на россиян и ближайших сторонников войны

Журналисты пишут, что попытки России расширить призыв на военную службу и мобилизовать большее количество своего населения для участия в боевых действиях были непопулярны. По словам Джонатана Тойбнера, исполнительного директора FilterLabs, компании, которая отслеживает общественные настроения в России, на протяжении большей части октября отношение России к ядерной войне носило негативный характер.

Но, как заявило эксперт, общественное мнение изменилось после того, как в медиа начали появляться заявления российских политиков о так называемой "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина.

"После рассказа о грязной бомбе мы обнаружили значительный рост поддержки применения ядерного оружия в случае необходимости", — сказал Тойбнер.

Ранее Фокус сообщал, что в ООН отвергли призыв России расследовать "производство биооружия" в Украине. По словам США, Россия выдвигает необоснованные обвинения, оскорбляя Совет безопасности ООН и злоупотребляя своим положением.

Еще напомним, что Арестович рассказал, сколько еще Россия будет бить по энергосистеме Украины. По словам Арестовича, украинские военные сбивают 70% средств, которые запускает Россия в сторону Украины.

Также сообщалось, что ВС РФ хотят украсть солнечные батареи в оккупированных районах Украины. Пророссийские коллаборанты готовятся к новому акту мародерства — "ревизии" объектов солнечной генерации электроэнергии.