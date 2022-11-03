"Вход в страшную зиму": Арестович рассказал, сколько еще Россия будет бить по энергосистеме Украины

По словам Арестовича, украинские военные сбивают 70% средств, которые запускает Россия в сторону Украины.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре продлятся до начала саммита G-20 15 ноября. Об этом он рассказал во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной на YouTube.

По словам советника ОП, Россия пытается показать миру перспективу входа Украины в "страшную холодную зиму" без электроснабжения.

"Они, во-первых, не положат нашу энергосистему. Во-вторых, эти действия изначально обречены на провал. Не может ни одна военная операция реализоваться успехом, если у тебя 70% средств поражаются при каждом залпе", — сказал Арестович.

По его словам, когда РФ выпускает ракет на 300 млн, то на 270 млн ракет сбивает украинская армия. Поэтому результаты ничтожные, хоть повреждения энергосистемы и есть.

"Совсем без света не оставят. Совсем не замерзнем. На колени не встанем. Будем только злее", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович об обстрелах украинской инфраструктуры

Также во время эфира советник ОП рассказал, что ВСУ исчерпали наступательный потенциал на данный момент. У Украины сейчас нет запасов, которые позволили бы быстро провести одну или две операции, схожие с освобождением Харьковской области от оккупантов.

"Ближайшие месяц-два могут быть очень нудные. Без особых новостей. Зато потом, когда мы их поднакопим, тогда прорывы могут быть ярче", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ хотят украсть солнечные батареи в оккупированных районах Украины. Пророссийские коллаборанты готовятся к новому акту мародерства — "ревизии" объектов солнечной генерации электроэнергии.

Также писалось, что в CIT оценили готовность России применить ракеты "Кинжал" в Украине. По словам аналитиков, "Кинжалами" могут обстреливать центры принятия решений или цели в странах НАТО.

Еще напомним, что бойцы ВСУ рассказали, как немецкие Gepard уничтожают иранские дроны. По словам украинских военных, немецкие зенитные самоходные установки эффективны как при уничтожении воздушных целей противника (дронов), так и для работы по наземным целям для защиты собственных подразделений.