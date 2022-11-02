ВС РФ хотят украсть солнечные батареи в оккупированных районах Украины, – Генштаб ВСУ

Пророссийские коллаборанты готовятся к новому акту мародерства — "ревизии" объектов солнечной генерации электроэнергии. Владельцам ставят ультиматум — вернуться и жить в оккупации, или остаться без оборудования.

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Российские ставленники на временно оккупированных территориях Украины готовятся к новому акту мародерства — краже солнечных батарей. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 27 октября оккупанты года начали так называемую "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии, отметили украинские военные.

По результатам "работы" оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной Украине территории и отказываются вернуться в оккупированные районы, рассказал Генштаб.

[ + – ] Россияне начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии Фото: Генштаб ВСУ

"Эвакуация" в Херсонской области скоро будет принудительной

Войска РФ продолжают так называемую "эвакуацию" гражданских с временно оккупированных территорий Херсонской области. По информации Генштаба ВСУ, с 31 октября из населенного пункта Горностаевка начали вывозить коллаборантов с семьями, а также медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.

Жителям села Новая Збурьевка оккупационные власти дали 3 дня на самостоятельные выезд в оккупированные районы или в Россию. С 5 ноября эвакуация будет принудительной.

Напомним, что оккупант из Бурятии украл в Лимане камеру видеонаблюдения, установил ее в своем доме, но не смог ее настроить. Хозяин устройства видит, как живет мародер.

Фокус ранее писал, как в доме убитого захватчика нашли украинский холодильник Beko. На нем была наклейка "2 роки. Повна гарантія".

Российские военные вывозили в огромных объемах сталь с заводов компании "Метинвест". Генеральный директор организации Юрий Рыженков отмечал, что сталь переправляли в РФ, а после продавали внутри страны или вывозили в Африку и Азию.