"Собственный дом-2": бурят установил дома камеру видеонаблюдения, украденную в Украине, — соцсети

Мародер из Бурятии во время оккупации Лимана украл у местного жителя камеру видеонаблюдения, привез ее домой и поставил на видном месте. Теперь техника транслирует старому хозяину кадры с оккупантом и его женой, которые занимаются повседневными делами.

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Российский военный украл в оккупированном Лимане (Донецкая область) камеру видеонаблюдения и установил ее у себя дома. Однако оккупант даже не перенастроил технику и теперь хозяин видеокамеры наблюдает повседневную жизнь мародера онлайн, написал блогер Ян Гордиенко в Инстаграме.

Гордиенко пояснил, что камеру видеонаблюдения бурят, который пришел воевать с украинцами в рядах ВС РФ, украл у его друга. Технику оккупант забрал с собой и во время наступления ВСУ бежал через границу домой.

"Если мой друг до сих пор имеет доступ к камере, значит они ее не настраивали, они просто поставили в квартире. Просто для вида", – написал блогер.

Также друг Гордиенко переслал ему несколько скриншотов с видео, которое транслировалось на его ПК.

На них – повседневная жизнь российского оккупанта и его семьи. Российский военный с женой пьют чай и убирают в квартире. Также мародер появляется перед камерой в одном только нижнем белье.

Хозяин украденной камеры видеонаблюдения написал, что теперь каждый день может смотреть собственное "реалити-шоу". Он даже предложил варианты того, как назвать видеокадры, которые техника транслирует му на ПК. Среди них – "Украденное реалити", "Дереалитизация", "Большой орк" и "Последний бурят".

Напомним, ранее в доме убитого военного РФ заметили холодильник Beko из Украины. Оккупант жил примерно в 4,5 тысячах километров от Украины. Журналисты заметили на его кухне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія", который могли вывезти российские солдаты-мародеры.

Фокус ранее писал о "карте российских мародеров" – оккупанты пользовались почтовыми отделениями на границе с Украиной для отправки награбленных грузов. За 3 месяца они отправили 58 тонн награбленного, кто-то умудрился украсть беспилотник "Орлан", что говорит о грабеже собственной армии.