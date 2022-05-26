Карта мародеров: военные РФ отправили домой 58 тонн посылок с награбленным, — СМИ

По данным "Медиазоны", больше всего грузов россияне отсылают из города Валуйки, находящемся в 20 км от "ЛНР". Чаще всего награбленное солдаты шлют в Москву (10,3 т) и Екатеринбург (6 т), а также в город Юрга, где живет всего 80 тыс. человек, но стоят три военных части.

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Российское оппозиционное интернет-СМИ "Медиазона" провело исследование, как военнослужащие РФ пользуются почтовыми отделениями на границе с Украиной для отправки награбленных грузов домой, и составила полную карту мародеров. Об этом сообщается на сайте издания.

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По данным журналистов, всего за три месяца солдаты РФ отправили 58 т посылок с награбленным, в том числе один беспилотник "Орлан", что может свидетельствовать о том, что россияне грабили не только украинцев, но и собственную армию.

Откуда россияне отправляют награбленное

Больше всего грузов мародеры отсылают из города Валуйки в Белгородской области, находящемся в 20 км от "ЛНР". Так, с 21 февраля по 20 мая из местных почтовых населений отправили более 15 т подозрительных грузов.

На втором месте оказался город Клинцы в Брянской области в 60 км от украинской границы. За аналогичный промежуток времени отсюда отправили более 13 т посылок.

Из Новозыбкова в Брянской области переслали более 7 т грузов.

И лишь на четвертом месте стоит печально известный белорусский Мозырь, откуда отправили более 4 т награбленного.

Куда мародеры отправляют награбленное

Свою "добычу" российские военные чаще всего шлют в Москву (10,3 т) и Екатеринбург (6 т).

В Санкт-Петербург отправили 5 т посылок.

При этом в небольшой город Юрга в Кемеровской области, где живет всего 80 тыс. человек, переслали 219 посылок общим весом 5,8 т грузов. Как уточняют журналисты, в этом населенном пункте стоят три крупных военных части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада и 120-я артиллерийская бригада.

Фото: Медиазона

Еще одним лидером стал город Чебаркуль Челябинской области, где дислоцируются 6-й и 239-й танковые полки. Туда отправили 259 посылок весом 5,6 т.

В столицу Республики Тыва Кызыл, где дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада, отправили 116 посылок общей массой около 3,5 т.

Российские военные отправляют максимально разнообразные вещи, награбленные в Украине, в том числе кроссовки, шины, микрофоны, телевизоры, колбасу, консервы, гитары, палатки и многое другое.

Ранее Фокус рассказывал, сколько россиян погибло в Украине и где их хоронят. По состоянию на вечер 11 мая группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 2351 российского оккупанта, которого публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России.

Напомним, мародеры из РФ угнали в Украине раритетные ретро-автомобили.