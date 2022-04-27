Мародеры из РФ угнали в Украине раритетные ретро-автомобили

Владельцы просят помочь с розыском автомобилей и некоторые из них все же удается найти.

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Во время войны российские войска угнали и вывезли из Украины десятки автомобилей. Среди пропавших машин оказались и редкие коллекционные модели. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Владельцы ретро-авто, вложившие в них душу, пытаются их отыскать и просят о помощи в соцсетях. В частности, коллекционер авто Надежда Жевага ищет свой Suzuki Samurai LJ80 1981 года, угнанный во время оккупации Горенки. Ее второй винтажный автомобиль Barkas B1000 сгорел во время обстрелов.

[ + – ] Угнанный Willys MB в уникальной комплектации

Suzuki Samurai, прозванный Жориком, был переоборудован в кофейню на колесах. Маленький внедорожник не раз участвовал в различных автошоу и фестивалях.

Ищут и классический Willys MB в пустынной окраски. Это единственный внедорожник в такой версии на территории Украины.

[ + – ] В Харьковской области пропала коллекция автомобилей ГАЗ

А в Харьковской области пропала целая коллекция автомобилей ГАЗ. Все они отреставрированы до идеального состояния. В неизвестном направлении вывезли ГАЗ 12 ЗИМ, Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14, а также две Волги ГАЗ-21.

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"Пусть руки отсохнут, и все остальное, тому, кто его украл и будет владеть, кроме реального хозяина", – написал в Facebook владелец коллекции Владимир Логинов.

[ + – ] ГАЗ-69А из Бучи уже удалось найти

Иногда угнанные авто все же удается найти. Так, к хозяину Игорю Пастухову из Бучи вернулся отреставрированный им ГАЗ-69А 1957 года. Внедорожник ранее активно участвовал в различных мероприятиях ретро-движения.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные изуродовали дорогие элитные автомобили в Украине.