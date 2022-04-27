Мародеры из РФ угнали в Украине раритетные ретро-автомобили
Владельцы просят помочь с розыском автомобилей и некоторые из них все же удается найти.
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Во время войны российские войска угнали и вывезли из Украины десятки автомобилей. Среди пропавших машин оказались и редкие коллекционные модели. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
Владельцы ретро-авто, вложившие в них душу, пытаются их отыскать и просят о помощи в соцсетях. В частности, коллекционер авто Надежда Жевага ищет свой Suzuki Samurai LJ80 1981 года, угнанный во время оккупации Горенки. Ее второй винтажный автомобиль Barkas B1000 сгорел во время обстрелов.
Suzuki Samurai, прозванный Жориком, был переоборудован в кофейню на колесах. Маленький внедорожник не раз участвовал в различных автошоу и фестивалях.
Ищут и классический Willys MB в пустынной окраски. Это единственный внедорожник в такой версии на территории Украины.
А в Харьковской области пропала целая коллекция автомобилей ГАЗ. Все они отреставрированы до идеального состояния. В неизвестном направлении вывезли ГАЗ 12 ЗИМ, Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14, а также две Волги ГАЗ-21.Важно
"Пусть руки отсохнут, и все остальное, тому, кто его украл и будет владеть, кроме реального хозяина", – написал в Facebook владелец коллекции Владимир Логинов.
Иногда угнанные авто все же удается найти. Так, к хозяину Игорю Пастухову из Бучи вернулся отреставрированный им ГАЗ-69А 1957 года. Внедорожник ранее активно участвовал в различных мероприятиях ретро-движения.
Ранее Фокус сообщал, что российские военные изуродовали дорогие элитные автомобили в Украине.