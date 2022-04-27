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Авто Російсько-українська війна

Мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі

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Мініатюрний Suzuki Samurai викрали у Горенці

Власники просять допомогти з розшуком автомобілів і деякі з них все ж таки вдається знайти.

Під час війни російські війська викрали та вивезли з України десятки автомобілів. Серед машин, що зникли, виявилися і рідкісні колекційні моделі. Про це пише сайт ТопЖир.

Власники ретро-авто, які вклали в них душу, намагаються їх відшукати та просять про допомогу в соцмережах. Зокрема, колекціонерка авто Надія Жевага шукає свій Suzuki Samurai LJ80 1981 року, викрадений під час окупації Горенки. Її другий вінтажний автомобіль Barkas B1000 згорів під час обстрілу.

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Викрадений Willys MB в унікальній комплектації

Suzuki Samurai, прозваний Жориком, був переобладнаний на кав'ярню на колесах. Маленький позашляховик неодноразово брав участь у різних автошоу та фестивалях.

Шукають і класичний Willys MB у пустельному забарвленні. Це єдиний позашляховик у такій версії на території України.

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На Харківщині зникла колекція автомобілів ГАЗ

А на Харківщині зникла ціла колекція автомобілів ГАЗ. Усі вони відреставровані до ідеального стану. У невідомому напрямку вивезли ГАЗ 12 ЗИМ, Чайки ГАЗ-13 та ГАЗ-14, а також дві Волги ГАЗ-21.

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"Нехай руки відсохнуть, і все інше, тому, хто його вкрав і володітиме, крім реального господаря", — написав у Facebook власник колекції Володимир Логінов.

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ГАЗ-69А із Бучі вже вдалося знайти

Іноді викрадені авто все ж таки вдається знайти. Так, до господаря Ігоря Пастухова з Бучі повернувся відреставрований ним ГАЗ-69А 1957 року. Позашляховик раніше брав активну участь у різних заходах ретро-руху.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові понівечили дорогі елітні автомобілі в Україні.