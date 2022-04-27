Мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі
Власники просять допомогти з розшуком автомобілів і деякі з них все ж таки вдається знайти.
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Під час війни російські війська викрали та вивезли з України десятки автомобілів. Серед машин, що зникли, виявилися і рідкісні колекційні моделі. Про це пише сайт ТопЖир.
Власники ретро-авто, які вклали в них душу, намагаються їх відшукати та просять про допомогу в соцмережах. Зокрема, колекціонерка авто Надія Жевага шукає свій Suzuki Samurai LJ80 1981 року, викрадений під час окупації Горенки. Її другий вінтажний автомобіль Barkas B1000 згорів під час обстрілу.
Suzuki Samurai, прозваний Жориком, був переобладнаний на кав'ярню на колесах. Маленький позашляховик неодноразово брав участь у різних автошоу та фестивалях.
Шукають і класичний Willys MB у пустельному забарвленні. Це єдиний позашляховик у такій версії на території України.
А на Харківщині зникла ціла колекція автомобілів ГАЗ. Усі вони відреставровані до ідеального стану. У невідомому напрямку вивезли ГАЗ 12 ЗИМ, Чайки ГАЗ-13 та ГАЗ-14, а також дві Волги ГАЗ-21.Важливо
"Нехай руки відсохнуть, і все інше, тому, хто його вкрав і володітиме, крім реального господаря", — написав у Facebook власник колекції Володимир Логінов.
Іноді викрадені авто все ж таки вдається знайти. Так, до господаря Ігоря Пастухова з Бучі повернувся відреставрований ним ГАЗ-69А 1957 року. Позашляховик раніше брав активну участь у різних заходах ретро-руху.
Раніше Фокус повідомляв, що російські військові понівечили дорогі елітні автомобілі в Україні.