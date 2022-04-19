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Капсули часу: знайдено культові американські спорткари 90-х у заводській упаковці

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Chevrolet Corvette ZR1 1990, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette, купити Chevrolet Corvette
Фото: carscoops.com | Обидва Chevrolet Corvette ZR1 оцінили у 124 950 доларів

Chevrolet Corvette ZR1 — заряджена версія моделі, яку випускали малими серіями. Купе розвиває 290 км/год.

У США на продаж виставили одразу два Chevrolet Corvette ZR1 90-х без пробігу. Автомобілі не експлуатували й навіть зберегли поліетиленові чохли в салоні на сидіннях та кермі. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Пробіг автомобілів – 48-53 км
Фото: carscoops.com

Обидва Chevrolet Corvette ZR1 продають в одному автосалоні в Лос-Анджелесі за однаковою ціною 124 950 доларів, навіть попри те, що автомобілі дещо відрізняються характеристиками (хоча і належать до одного покоління Corvette).

На одометрі Chevrolet Corvette ZR1 1990 — всього 48 км пробігу. Він оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 375 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Спорткар розганяється до 100 км/год за 4,9 с і розвиває 290 км/год.

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Оновлений Chevrolet Corvette ZR1 1994 оснащений потужнішим 405-сильним мотором
Фото: carscoops.com

Модель 1994 року проїхала 53 км. Це купе після фейсліфтингу та з потужнішим 405-сильним двигуном. Спринт до сотні в неї займає 4,4 с. Крім того, такий Chevrolet Corvette ZR1 отримав опційні спортивні сидіння.

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Обидва автомобілі перебувають у чудовому стані, не вимагають жодних вкладень. У комплекті з Chevrolet Corvette ZR1 йдуть оригінальна документація та посібник з експлуатації.

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У салоні залишилися заводські поліетиленові чохли
Фото: carscoops.com

Chevrolet Corvette ZR1 — топова лімітована версія моделі. З 1990 по 1995 роки випустили лише 6 939 таких купе.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили єдиний у своєму роді пікап Ferrari. Він коштує як Skoda Octavia.