Капсулы времени: обнаружены культовые американские спорткары 90-х в заводской упаковке

Chevrolet Corvette ZR1 – заряженная версия модели, выпускавшаяся мелкими сериями. Купе развивает 290 км/ч.

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В США на продажу выставили сразу два Chevrolet Corvette ZR1 90-х без пробега. Автомобили не эксплуатировались и даже сохранили полиэтиленовые чехлы в салоне на сиденьях и руле. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Пробег автомобилей - 48-53 км Фото: carscoops.com

Оба Chevrolet Corvette ZR1 продаются в одном автосалоне в Лос-Анджелесе по одинаковой цене в 124 950 долларов, даже несмотря на то, что автомобили несколько отличаются характеристиками (хотя и принадлежат к одному поколению Corvette).

На одометре Chevrolet Corvette ZR1 1990 года – всего 48 км пробега. Он оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 290 км/ч.

[ + – ] Обновленный Chevrolet Corvette ZR1 1994 года оснащен более мощным 405-сильным мотором Фото: carscoops.com

Модель 1994 года проехала 53 км. Это купе после фейслифтинга и с более мощным 405-сильным двигателем. Спринт до сотни у нее занимает 4,4 с. Кроме того, такой Chevrolet Corvette ZR1 получил опционные спортивные сиденья.

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Оба автомобиля пребывают в отличном состоянии не требуют никаких вложений. В комплекте с Chevrolet Corvette ZR1 идут оригинальная документация и руководство по эксплуатации.

[ + – ] В салоне остались заводские полиэтиленовые чехлы Фото: carscoops.com

Chevrolet Corvette ZR1 – топовая лимитированная версия модели. С 1990 по 1995 годы выпустили только 6939 таких купе.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили единственный в своем роде пикап Ferrari. Он стоит на уровне Skoda Octavia.