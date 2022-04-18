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На аукцион выставлен уникальный пикап Ferrari: его продают по цене Skoda Octavia

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Ferrari 412, новый Ferrari 412, пикап Ferrari, пикап Ferrari 412, тюнинг Ferrari
Фото: bonhams.com | На капоте появился воздухозаборник

Ferrari 412 переделали в пикап, чтобы спасти от утилизации. Двигатель автомобиля пришлось заменить.

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили единственный в своем роде пикап Ferrari. За автомобиль просят всего 15-20 тыс. фунтов стерлингов ($20-26 тыс.) — как за новую Skoda Octavia. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Ferrari 412, новый Ferrari 412, пикап Ferrari, пикап Ferrari 412, тюнинг Ferrari
Под капотом установлен двигатель Chevrolet
Фото: bonhams.com

Уникальный автомобиль создали около десяти лет назад для одного британского телешоу. Донором послужило купе Ferrari 412 1989 года. Автомобиль пребывал в не самом лучшем состоянии и подобный тюнинг Ferrari стал своего рода спасением от утилизации.

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Заднюю часть Ferrari 412 и крышку багажника срезали и оборудовали небольшую грузовую платформу. Обшили ее деревом подобно палубе корабля.

Ferrari 412, новый Ferrari 412, пикап Ferrari, пикап Ferrari 412, тюнинг Ferrari
Грузовая платформа отделана деревом
Фото: bonhams.com

Оригиналый 4,8-литровый V12 пришел в полную негодность, а потому под капот установили V8 от Chevrolet. В добавок, появился выхлоп с регулируемой громкостью, а на капоте добавили воздухозаборник.

Ferrari 412, новый Ferrari 412, пикап Ferrari, пикап Ferrari 412, тюнинг Ferrari
Тюнинг Ferrari выполнили для телешоу
Фото: bonhams.com

А вот 3-ступенчатая автоматическая КПП осталась родной: ничего удивительного, ведь ее для Ferrari поставляли General Motors и она легко сработалась с американским мотором.

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