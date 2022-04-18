На аукцион выставлен уникальный пикап Ferrari: его продают по цене Skoda Octavia
Ferrari 412 переделали в пикап, чтобы спасти от утилизации. Двигатель автомобиля пришлось заменить.
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В Великобритании на аукцион Bonhams выставили единственный в своем роде пикап Ferrari. За автомобиль просят всего 15-20 тыс. фунтов стерлингов ($20-26 тыс.) — как за новую Skoda Octavia. Об этом сообщает сайт аукционного дома.
Уникальный автомобиль создали около десяти лет назад для одного британского телешоу. Донором послужило купе Ferrari 412 1989 года. Автомобиль пребывал в не самом лучшем состоянии и подобный тюнинг Ferrari стал своего рода спасением от утилизации.Важно
Заднюю часть Ferrari 412 и крышку багажника срезали и оборудовали небольшую грузовую платформу. Обшили ее деревом подобно палубе корабля.
Оригиналый 4,8-литровый V12 пришел в полную негодность, а потому под капот установили V8 от Chevrolet. В добавок, появился выхлоп с регулируемой громкостью, а на капоте добавили воздухозаборник.
А вот 3-ступенчатая автоматическая КПП осталась родной: ничего удивительного, ведь ее для Ferrari поставляли General Motors и она легко сработалась с американским мотором.
Ранее Фокус сообщал, что с аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace, а вырученные средства перечислили на нужды ВСУ.