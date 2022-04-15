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Божественная сила: представлен самый мощный в мире электромобиль (видео)

Deus Vayanne, суперкар Deus Vayanne, электромобиль Deus Vayanne, новый Deus Vayanne, электрический суперкар
Фото: carscoops.com | Deus Vayanne получил четыре мотора мощностью 2230 л. с.

Всего выпустят только 99 Deus Vayanne. Электрокар развивает свыше 400 км/ч.

На автошоу в Нью-Йорке презентовали электрический суперкар Deus Vayanne. Это первая модель молодой австралийской компании, сообщает сайт Carscoops.

Deus Vayanne, суперкар Deus Vayanne, электромобиль Deus Vayanne, новый Deus Vayanne, электрический суперкар
Суперкар презентовали в Нью-Йорке
Фото: скриншот/youtube

В переводе с латыни Deus значит "Бог". Помогли создать суперкар специалисты команды Формулы-1 Williams, ранее работавшие над электрическим суперкаром Lotus Evija.

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Ну а внешний вид разработали в знаменитом ателье ItalDesign. У купе элегантный обтекаемый дизайн с оригинальной задней частью. В отделке салона использованы эко-кожа и карбон, а на передней панели установлены три дисплея.

Deus Vayanne, суперкар Deus Vayanne, электромобиль Deus Vayanne, новый Deus Vayanne, электрический суперкар
В салоне – сразу три дисплея
Фото: carscoops.com

"Божественный" суперкар Deus Vayanne – самый мощный электромобиль в мире на данный момент. Его четыре мотора развивают 2230 л. с. – больше, чем у Rimac Nevera и того же Lotus Evija. Этого достаточно, чтобы полноприводное купе разогнялосья до 100 км/ч за 1,99 с и развивало скорость свыше 400 км/ч.

Deus Vayanne, суперкар Deus Vayanne, электромобиль Deus Vayanne, новый Deus Vayanne, электрический суперкар
Дизайн задней части – весьма необычный
Фото: carscoops.com

При этом электрокар Deus Vayanne постарались сделать практичным. Разработчики обещают вместительный багажник и приличный (по меркам суперкаров) клиренс в 120 мм. Емкость батареи и запас хода пока не разглашают.

Самый мощный в мире суперкар помогли создать Williams и ItalDesign

Deus Vayanne планируют выпустить лимитированной серией из 99 купе. Первые автомобили поставят покупателям в 2025 году.

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