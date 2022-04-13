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Показан самый мощный серийный электромобиль из США: и это седан! (фото)

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Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance внешность, Lucid Air Grand Touring Performance вид сзади
Фото: Lucid Motors | Электрический седан из Калифорнии предлагается в 5-и цветах кузова

Американский производитель электромобилей показал свой новый электрический седан Lucid Air Grand Touring Performance. Он развивает 1065 л.с. и проезжает 718 км. А в продажу поступит с июня 2022 года и будет стоить от 179 тыс. долларов.

По сообщению пресс-службы американской компании, Lucid Motors в этом году планирует произвести от 12 до 14 тысяч экземпляров своего электромобиля.

Новинка прийдет на смену версии Air Dream Edition Performance, хотя и будет слабее его на 61 л.с. Два электродвигателя Lucid Air Grand Touring Performance суммарно развивают 1065 л.с., что и позволяет ему на данный момент быть самым мощным из серийных электромобилей на американском рынке.

Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance внешность, Lucid Air Grand Touring Performance вид спереди
В продажу Lucid Air Grand Touring Performanceпоступит с июня 2022 года и будет стоить от 179 тыс. долларов
Фото: Lucid Motors

На скоростной зарядке постоянным током мощностью 350 кВт зарядить батарею на 900В для пробега в 483 км можно всего за 21 минуту. А максимальный запас хода электрокара Air Dream Edition Performance в комплектации с 21-дюймовыми колесными дисками составляет 718 км. На разгон до 100 км/ч уходит всего 2,6 секунды.

Более скромная версия электромобиля Lucid Air Grand Touring развивает 830 л.с., до первой "сотни" разгоняется уже за 3 секунды и проезжает на колесах с 19-дюймовыми дисками 830 км, а на "двадцать первых" — 755 км.

Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance внешность, Lucid Air Grand Touring Performance вид сбоку в движении
Запас хода электрокара Air Dream Edition Performance в комплектации с 21-дюймовыми колесными дисками составляет 718 км
Фото: Lucid Motors

Оснащение Lucid Air Grand Touring

Электрический седан из Калифорнии предлагается в 5-и цветах кузова и с 4-я вариантами отделки салона деревом ценных пород, кожей Наппа и Алькантарой. Список оснащения электромобиля включает:

  • передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем
  • электрические приводы дверей и крышки багажника
  • панорамную крышу
  • мультимедийную систему с 34-дюймовым экраном с разрешением 5K и возможностью обновления программного обеспечения "по воздуху"
  • аудиосистему с 21-ю динамиками Surreal Sound и технологией Dolby Atmos
  • более 30 систем безопасности, включенных в комплекс помощи водителю DreamDrive Pro
Lucid Air Grand Touring Performance дизайн, Lucid Air Grand Touring Performance внешность, Lucid Air Grand Touring Performance вид спереди
В этом году компания Lucid Motors планирует произвести от 12 до 14 тысяч Lucid Air Grand Touring Performance
Фото: Lucid Motors

Ранее Фокус рассказывал, что Audi показали стильный семейный электромобиль с запасом хода 700 км и ураганной динамикой. И показал первые официальные фото электрического BMW i3 2022.

Кроме этого свои первые электрические кроссоверы показали такие компании как Jeep и Lotus, а также представили первый электромобиль Maserati.