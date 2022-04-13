Показан самый мощный серийный электромобиль из США: и это седан! (фото)

Американский производитель электромобилей показал свой новый электрический седан Lucid Air Grand Touring Performance. Он развивает 1065 л.с. и проезжает 718 км. А в продажу поступит с июня 2022 года и будет стоить от 179 тыс. долларов.

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По сообщению пресс-службы американской компании, Lucid Motors в этом году планирует произвести от 12 до 14 тысяч экземпляров своего электромобиля.

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Новинка прийдет на смену версии Air Dream Edition Performance, хотя и будет слабее его на 61 л.с. Два электродвигателя Lucid Air Grand Touring Performance суммарно развивают 1065 л.с., что и позволяет ему на данный момент быть самым мощным из серийных электромобилей на американском рынке.

[ + – ] В продажу Lucid Air Grand Touring Performanceпоступит с июня 2022 года и будет стоить от 179 тыс. долларов Фото: Lucid Motors

На скоростной зарядке постоянным током мощностью 350 кВт зарядить батарею на 900В для пробега в 483 км можно всего за 21 минуту. А максимальный запас хода электрокара Air Dream Edition Performance в комплектации с 21-дюймовыми колесными дисками составляет 718 км. На разгон до 100 км/ч уходит всего 2,6 секунды.

Более скромная версия электромобиля Lucid Air Grand Touring развивает 830 л.с., до первой "сотни" разгоняется уже за 3 секунды и проезжает на колесах с 19-дюймовыми дисками 830 км, а на "двадцать первых" — 755 км.

[ + – ] Запас хода электрокара Air Dream Edition Performance в комплектации с 21-дюймовыми колесными дисками составляет 718 км Фото: Lucid Motors

Оснащение Lucid Air Grand Touring

Электрический седан из Калифорнии предлагается в 5-и цветах кузова и с 4-я вариантами отделки салона деревом ценных пород, кожей Наппа и Алькантарой. Список оснащения электромобиля включает:

передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем

электрические приводы дверей и крышки багажника

панорамную крышу

мультимедийную систему с 34-дюймовым экраном с разрешением 5K и возможностью обновления программного обеспечения "по воздуху"

аудиосистему с 21-ю динамиками Surreal Sound и технологией Dolby Atmos

более 30 систем безопасности, включенных в комплекс помощи водителю DreamDrive Pro

[ + – ] В этом году компания Lucid Motors планирует произвести от 12 до 14 тысяч Lucid Air Grand Touring Performance Фото: Lucid Motors

Ранее Фокус рассказывал, что Audi показали стильный семейный электромобиль с запасом хода 700 км и ураганной динамикой. И показал первые официальные фото электрического BMW i3 2022.

Кроме этого свои первые электрические кроссоверы показали такие компании как Jeep и Lotus, а также представили первый электромобиль Maserati.