Первый электромобиль Maserati показали на фото: у него 1200 сил и ураганная динамика

Электромобиль Maserati GranTurismo Folgore сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать свыше 300 км/ч.

Опубликованы первые официальные фото Maserati GranTurismo нового поколения. Купе должны представить в 2023 году, причем одновременно в бензиновой и электрической версиях. Об этом сообщает официальный сайт Maserati.

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Новый Maserati GranTurismo показали именно в электрическом исполнении, названном Folgore ("молния"). Он обклеен камуфляжной пленкой, но можно разглядеть его дизайн с длинным капотом, каплевидными фарами и фирменной широкой решеткой радиатора.

Известны и предварительные характеристики Maserati GranTurismo. Бензиновый вариант, скорее всего, оснастят 3,0-литровым 620-сильным V6 твин-турбо от Maserati MC20.

[ + – ] Maserati GranTurismo Folgore оснащен 1200-сильной установкой Фото: Stellantis

Электромобиль Maserati получит четыре мотора суммарной мощностью около 1200 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость свыше 300 км/ч.

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Maserati GranTurismo Folgore станет первым серийным электромобилем итальянской марки. Позже эту же силовую установку получит и электрический вариант Maserati MC20. До 2025 года у каждой модели Maserati появится электрическая версия, а с 2030 года компания прекратит выпуск двигателей внутреннего сгорания.

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