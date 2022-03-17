Audi показали стильный семейный электромобиль с запасом хода 700 км и ураганной динамикой
Топовый Audi A6 e-tron Avant сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 с.
Опубликованы первые фото Audi A6 e-tron Avant. Концепт-кар являет собой предсерийную версию будущего электромобиля, который поступит в производство с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Audi.
Новый Audi A6 2024 будет доступен в бензиновой и электрической версиях. В прошлом году на автошоу в Шанхае показали версию в кузове седан, а теперь показали и универсал.
Дизайн Audi A6 e-tron Avant
Электромобиль Audi A6 e-tron Avant отличается стремительным дизайном с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Передняя часть выполнена в фирменном стиле Audi, только вместо решетки радиатора – пластиковая заглушка.Важно
На крыше установлен большой спойлер. Установлены 22-дюймовые диски, а вместо зеркал заднего вида – камеры.
Универсал построен на новой платформе РРЕ, которую будут использовать будущие электрокары Audi, а также новый Porsche Macan. По размерам автомобиль сопоставим с нынешним Audi A6 Avant.
Размеры Audi A6 e-tron Avant:
- Длина – 4,96 м
- Ширина – 1,96 м
- Высота – 1,44 м
Электромобиль Audi предложат в версиях с одним и двумя моторами. В первом случае разгон до 100 км/ч займет менее 7 с, во втором – менее 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч позволит запас хода до 700 км, а зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 25 минут.
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