Audi показали стильный семейный электромобиль с запасом хода 700 км и ураганной динамикой

Топовый Audi A6 e-tron Avant сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 с.

Опубликованы первые фото Audi A6 e-tron Avant. Концепт-кар являет собой предсерийную версию будущего электромобиля, который поступит в производство с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

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Новый Audi A6 2024 будет доступен в бензиновой и электрической версиях. В прошлом году на автошоу в Шанхае показали версию в кузове седан, а теперь показали и универсал.

[ + – ] Запас хода универсала - до 700 км Фото: Audi

Дизайн Audi A6 e-tron Avant

Электромобиль Audi A6 e-tron Avant отличается стремительным дизайном с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Передняя часть выполнена в фирменном стиле Audi, только вместо решетки радиатора – пластиковая заглушка.

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На крыше установлен большой спойлер. Установлены 22-дюймовые диски, а вместо зеркал заднего вида – камеры.

Универсал построен на новой платформе РРЕ, которую будут использовать будущие электрокары Audi, а также новый Porsche Macan. По размерам автомобиль сопоставим с нынешним Audi A6 Avant.

[ + – ] Audi A6 e-tron Avant отличается динамичным дизайном Фото: Audi

Размеры Audi A6 e-tron Avant:

Длина – 4,96 м

Ширина – 1,96 м

Высота – 1,44 м

Электромобиль Audi предложат в версиях с одним и двумя моторами. В первом случае разгон до 100 км/ч займет менее 7 с, во втором – менее 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч позволит запас хода до 700 км, а зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно будет за 25 минут.

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