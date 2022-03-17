Audi показали стильний сімейний електромобіль із запасом ходу 700 км та ураганною динамікою

Топовий Audi A6 e-tron Avant зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 с.

Опубліковано перші фото Audi A6 e-tron Avant. Концепт-кар є передсерійною версією майбутнього електромобіля, який надійде у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Audi.

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Новий Audi A6 2024 буде доступний у бензиновій та електричній версіях. Минулого року на автошоу в Шанхаї показали версію в кузові седан, а тепер показали й універсал.

[ + – ] Запас ходу універсалу – до 700 км Фото: Audi

Дизайн Audi A6 e-tron Avant

Електромобіль Audi A6 e-tron Avant відрізняється стрімким дизайном з високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок даху. Передня частина виконана у фірмовому стилі Audi, тільки замість решітки радіатора – пластикова заглушка.

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На даху встановлено великий спойлер. Встановлено 22-дюймові диски, а замість дзеркал заднього виду – камери.

Універсал побудований на новій платформі РРЕ, яку будуть використовувати майбутні електрокар Audi, а також новий Porsche Macan. За розмірами автомобіль можна порівняти з нинішнім Audi A6 Avant.

[ + – ] Audi A6 e-tron Avant відрізняється динамічним дизайном Фото: Audi

Розміри Audi A6 e-tron Avant:

Довжина – 4,96 м

Ширина – 1,96 м

Висота – 1,44 м

Електромобіль Audi запропонують у версіях з одним та двома моторами. У першому випадку розгін до 100 км/год займе менше ніж 7 с, у другому – менше ніж 4 с. Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год дозволить запас ходу до 700 км, а зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна буде за 25 хвилин.

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