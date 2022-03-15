Найбільший кросовер Audi Q6 показали на перших фото

Новий Audi Q6 виявився більшим за модель Q7. Кросовер запропонують у версіях на 6 і 7 місць.

Опубліковано перші фото Audi Q6 2023. Повнорозмірний кросовер мають представити вже у квітні на автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Саме на китайському підприємстві SAIC Volkswagen налагодять збирання Audi Q6. Модель побудована на платформі MQB Evo та є близьким родичем Volkswagen Atlas. Це найбільший кросовер Audi – він навіть більший за модель Q7.

[ + – ] Кросовер побудований на базі Volkswagen Atlas Фото: autohome.com.cn

Розміри Audi Q6 2023:

Довжина – 5099 мм

Ширина – 2014 мм

Висота – 1784 мм

Колісна база – 2980 мм

Дизайн Audi Q6 – нетиповий, за мірками німецької марки. У автомобіля широкі овальні ґрати радіатора зі стільниковим візерунком, вузькі фари з'єднані хромованою вставкою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] На центральній панелі — два сенсорні дисплеї Фото: autohome.com.cn

У салоні видно риси Audi A8 — чотириспицеве кермо та два дисплеї на центральній панелі. Кросовер буде доступний у версіях на 6 і 7 місць.

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Новий Audi Q6 запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (231 і 265 к. с.) та 2,5 л (299 к. с.). Усі версії оснастять 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

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