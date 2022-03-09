Представлений перший преміальний кросовер Mazda: це найпотужніший автомобіль в історії марки

Mazda CX-60 — представник нової лінійки кросоверів марки. Модель дебютувала в гібридній версії, але їй також запропонують бензинові та дизельні двигуни.

Mazda офіційно презентувала кросовер CX-60. Із новою моделлю японська марка пробує свої сили в преміум-сегменті, а її вартість становитиме від 47 390 євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт Mazda.

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Mazda CX-60 має знайомий вигляд завдяки фірмовим ґратам радіатора та характерному профілю з довгим капотом. Утім, є й нові риси стилю на кшталт краплеподібних фар і довгастих ліхтарів. У базовій версії передбачені 18-дюймові диски та світлодіодна оптика.

[ + – ] Кросовер займає нішу між Mazda CX-5 та CX-9 Фото: Mazda

Кросовер побудований на повністю новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. За розмірами він займає нішу між Mazda CX-5 і CX-9.

Розміри Mazda CX-60 2022:

Довжина – 4745 мм

Ширина – 1890 мм

Висота – 1680 мм

Колісна база – 2870 мм

Салон Mazda CX-60 2022

Нова Mazda CX-60 – перший автомобіль марки з віртуальною панеллю приладів. Також передбачено проекцію на лобове скло, а на центральній панелі встановлено великий 12,3-дюймовий дисплей.

[ + – ] CX-60 — перша Mazda з віртуальною панеллю приладів Фото: Mazda

У топовій версії салон оброблений шкірою Nappa, а передні сидіння отримали електропривід, підігрів і вентиляцію. Об'єм багажника становить 570-1726 л.

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Характеристики Mazda CX-60 2022

Кросовер Mazda CX-60 дебютував у гібридній версії: 2,5-літровий бензиновий двигун і електромотор сумарно розвивають 327 к. с. і 500 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 5,8 с і здатний розвинути 200 км/год. При цьому плаг-ін гібрид може проїхати 60 км на електротязі та витрачає в середньому лише 1,5 л/100 км.

[ + – ] Кросовер дебютував у гібридному виконанні Фото: Mazda

Це вже найпотужніша Mazda в історії, але пізніше лінійку розширить 3,0-літрова рядна турбошістка, що розвиває близько 400 к. с. Також анонсовано 3,3-літровий турбодизель.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda CX-60 — представник нового сімейства кросоверів марки. Незабаром у моделі з'явиться семимісний старший брат Mazda CX-80.