Представлений перший преміальний кросовер Mazda: це найпотужніший автомобіль в історії марки
Mazda CX-60 — представник нової лінійки кросоверів марки. Модель дебютувала в гібридній версії, але їй також запропонують бензинові та дизельні двигуни.
Mazda офіційно презентувала кросовер CX-60. Із новою моделлю японська марка пробує свої сили в преміум-сегменті, а її вартість становитиме від 47 390 євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт Mazda.
Mazda CX-60 має знайомий вигляд завдяки фірмовим ґратам радіатора та характерному профілю з довгим капотом. Утім, є й нові риси стилю на кшталт краплеподібних фар і довгастих ліхтарів. У базовій версії передбачені 18-дюймові диски та світлодіодна оптика.
Кросовер побудований на повністю новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. За розмірами він займає нішу між Mazda CX-5 і CX-9.
Розміри Mazda CX-60 2022:
- Довжина – 4745 мм
- Ширина – 1890 мм
- Висота – 1680 мм
- Колісна база – 2870 мм
Салон Mazda CX-60 2022
Нова Mazda CX-60 – перший автомобіль марки з віртуальною панеллю приладів. Також передбачено проекцію на лобове скло, а на центральній панелі встановлено великий 12,3-дюймовий дисплей.
У топовій версії салон оброблений шкірою Nappa, а передні сидіння отримали електропривід, підігрів і вентиляцію. Об'єм багажника становить 570-1726 л.Важливо
Характеристики Mazda CX-60 2022
Кросовер Mazda CX-60 дебютував у гібридній версії: 2,5-літровий бензиновий двигун і електромотор сумарно розвивають 327 к. с. і 500 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 5,8 с і здатний розвинути 200 км/год. При цьому плаг-ін гібрид може проїхати 60 км на електротязі та витрачає в середньому лише 1,5 л/100 км.
Це вже найпотужніша Mazda в історії, але пізніше лінійку розширить 3,0-літрова рядна турбошістка, що розвиває близько 400 к. с. Також анонсовано 3,3-літровий турбодизель.
Раніше Фокус повідомляв, що Mazda CX-60 — представник нового сімейства кросоверів марки. Незабаром у моделі з'явиться семимісний старший брат Mazda CX-80.