Mazda готує великий сімейний кросовер: нові подробиці та рендери

Кросовер Mazda CX-80 запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях. Модель позиціюють як преміальну.

Опубліковано нові зображення Mazda CX-80. Сімейний кросовер мають представити у 2023 році і він буде орієнтований на ринки Європи та Японії. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

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Mazda CX-80 буде представником нової родини кросоверів, яку представлять у 2022-2023 роках. Модель стане флагманом у європейській та японській лінійці марки. У низці країн вона замінить Mazda CX-9, проте буде трохи компактнішою.

[ + – ] Кросовер націлений на преміум-сегмент Фото: Motor1.com

Зовнішність Mazda CX-80 2023

Судячи з рендерів, дизайн Mazda CX-80 2023 виконаний у фірмовому стилі марки – з широкою решіткою радіатора у вигляді посмішки та розкосими фарами. Кросовер, як і молодша модель Mazda CX-60, буде побудований на абсолютно новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна.

Нова Mazda CX-80 позиціюється як преміальна модель, а тому вона обіцяє бути багато оснащена і з якісним оздобленням салону. Заплановані версії на 6 та 7 місць. Конкурентами CX-80 називають Audi Q7, BMW X5 та Volvo XC90.

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Характеристики Mazda CX-80 2023

Для кросовера готують повністю нові бензинові та дизельні рядні шістки з турбонаддувом об'ємом 3,0 л та потужністю до 400 к. с. Також у лінійці буде 2,5-літровий турбомотор, а потім з'явиться і гібрид Mazda CX-80, створений разом з Toyota.

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