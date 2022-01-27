Новий Nissan X-Trail 2022: оголошено дату української прем'єри

Nissan X-Trail четвертого покоління змінився зовні та отримав набір нових опцій. 2022 року кросовер вийде на європейський ринок.

Новий Nissan X-Trail з'явиться в Україні до кінця 2022 року. Про це заявив директор Nissan у Центральній та Східній Європі Мачей Клінкевич.

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Примітно, що на європейському ринку продаж Nissan X-Trail ще не стартував. Модель вже представлена у Китаї та Північній Америці (за океаном вона відома як Nissan Rogue).

[ + – ] Кросовер змінився зовні та побудований на новій платформі Фото: Nissan

Nissan X-Trail четвертого покоління побудований на платформі CMF-CD, як і його молодший брат Nissan Qashqai 2022, який недавно з'явився в Україні. За габаритами він можна порівняти з попередником.

Розміри Nissan X-Trail 2022:

Довжина – 4681 мм

Ширина – 1840 мм

Висота – 1730 мм

Колісна база – 2706 мм

Дизайн Nissan X-Trail радикально помінявся. У зовнішньому вигляді побільшало граней, а передня оптика тепер двоповерхова.

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Nissan

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та проекція на лобове скло. Також встановлено збільшений сенсорний екран діагоналлю 9 дюймів. Запропоновано версії на 5 та 7 місць. Серед опцій з'явилися тризонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів та система напівавтономного водіння ProPILOT Assist.

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Новий Nissan X-Trail випускають з 2,5-літровою 184-сильною атмосферною четвіркою та 1,5-літровим трициліндровим турбодвигуном на 204 к. с. Обидві версії оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує недорогий електрокар. Він замінить модель Micra.