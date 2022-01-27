Новый Nissan X-Trail 2022: объявлена дата украинской премьеры

Nissan X-Trail четвертого поколения изменился внешне и получил набор новых опций. В 2022 году кроссовер выйдет на европейский рынок.

Новый Nissan X-Trail появится в Украине до конца 2022 года. Об этом заявил управляющий директор Nissan в Центральной и Восточной Европе Мачей Клинкевич.

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Примечательно, что на европейском рынке продажи Nissan X-Trail еще не стартовали. Модель уже представлена в Китае и Северной Америке (за океаном она известна как Nissan Rogue).

[ + – ] Кроссовер изменился внешне и построен на новой платформе Фото: Nissan

Nissan X-Trail четвертого поколения построен на платформе CMF-CD, как и его младший брат Nissan Qashqai 2022, недавно появившийся в Украине. По габаритам он сопоставим с предшественником.

Размеры Nissan X-Trail 2022:

Длина – 4681 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1730 мм

Колесная база – 2706 мм

Дизайн Nissan X-Trail радикально изменился. Во внешнем виде стало больше граней, а передняя оптика теперь двухэтажная.

[ + – ] В салоне появилась цифровая приборная панель Фото: Nissan

В салоне появились виртуальная панель приборов и проекция на лобовое стекло. Также установлен увеличенный сенсорный дисплей диагональю 9 дюймов. Предложены версии на 5 и 7 мест. Среди опций появились трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и система полуавтономного вождения ProPILOT Assist.

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Новый Nissan X-Trail выпускают с 2,5-литровой 184-сильной атмосферной четверкой и 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором на 204 л. с. Обе версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит недорогой электрокар. Он сменит модель Micra.