В Украине презентован новый Nissan Qashqai 2022: эксклюзивные живые фото, подробности и цена

Новый Nissan Qashqai стал крупнее и выразительнее на вид, а также богаче оснащен. Под капотом — 1,3-литровые турбомоторы.

В Украине состоялась официальная презентация Nissan Qashqai третьего поколения. Кроссовер уже поступил в продажу и доступен в нашей стране по цене от 724 180 гривен.

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Новый Nissan Qashqai радикально изменился внешне и стал интереснее на вид. У него V-образная решетка радиатора и стреловидные диодные фары. Кроме того, автомобиль крупнее предшественника.

[ + – ] Цена кроссовера - от 724 180 гривен Фото: Дмитрий Чабан

Размеры Nissan Qashqai 2022:

Длина – 4425 мм

Ширина – 1838 мм

Высота – 1625 мм

Колесная база – 2666 мм

Кроссовер Nissan стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 504 л. Впервые появилась виртуальная панель приборов.

К тому же, расширена комплектация модели. В базовом варианте Visia предусмотрены светодиодные фары, запуск с кнопки, кондиционер, парктроник. и датчик света. В версии Accenta (от 800 020 гривен) добавлены двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчик дождя, подогрев руля и передних сидений.

[ + – ] Дизайн Nissan Qashqai стал ярче [ + – ] Кроссовер подрос и стал просторнее [ + – ] Светодиодные фары - часть базового оснащения [ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов [ + – ] Nissan Qashqai в Украине доступен с 1,3-литровым турбомотором [ + – ] Комплектация модели расширена

Топовый Nissan Qashqai Tekna+ (от 1 113 660 гривен) получил кожаный салон, виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений и двери багажника, массаж кресел, камеры кругового обзора, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.

Характеристики Nissan Qashqai 2022

Кроссовер предложен с 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 150 л. с. Обе версии оснащены бесступенчатым вариатором, а 150-сильная – доступна и с полным приводом.

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Более мощный Nissan Qashqai 2022 разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с в переднеприводной версии и за 9,9 с – в полноприводной. Максимальная скорость – 198 км/ч. Средний расход топлива составляет 6,1 и 6,7 л/100 км соответственно.

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