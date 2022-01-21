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Представлен самый дешевый кроссовер Renault: он стоит от $5500

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Фото: Renault | Renault Kwid 2022 узнается по новой передней части

Renault Kwid обновился внешне и получил новую топовую версию. Мощность двигателя увеличена.

Новый Renault Kwid официально презентован в Бразилии. Бюджетный кроссовер с февраля начнут продавать в ряде стран, причем его базовая версия стоит всего 5500 долларов. Об этом сообщает бразильский сайт Renault.

Renault Kwid 2022 узнается, прежде всего, по абсолютно новому дизайну передней части. Новая оптика кроссовера расположена в два этажа, также изменены решетка радиатора и бампер. Сзади обращают на себя внимание несколько иные фонари. Также предусмотрены новые 14-дюймовые диски.

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Клиренс кроссовера вырос до 185 мм
Фото: Renault

В салоне появилась новая комбинация приборов с цифровым спидометром. В более дорогих версиях установлен новый 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.

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Базовая комплектация Renault Kwid включает только 2 подушки безопасности и ABS. В то же время, новый топовый вариант Outsider за $12 500 получил кондиционер, круиз-контроль, ESP, боковые подушки безопасности и даже камеру заднего вида.

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На панели приборов появился цифровой спидометр
Фото: Renault

Кроссовер Renault Kwid 2022 дебютировал с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем: его доработали и увеличили мощность до 72 л. с. В ряде стран доступен и 0,8-литровый 54-сильный мотор. Можно выбрать 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП. Привод остается только передним, но клиренс увеличен до 185 мм.

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Топовая версия получила камеру заднего вида и круиз-контроль
Фото: Renault

Renault Kwid выпускают в Бразилии и Индии. Следует отметить, что в Европе стандартный бензиновый вариант не представлен, но в Румынии производят его электрическую версию и продают под названием Dacia Spring.

Ранее Фокус рассказывал о новом недорогом кроссовере Chery. Он разгоняется до сотни за 4,9 с и расходует всего 1,0 л/100 км.