Представлен самый дешевый кроссовер Renault: он стоит от $5500

Renault Kwid обновился внешне и получил новую топовую версию. Мощность двигателя увеличена.

Новый Renault Kwid официально презентован в Бразилии. Бюджетный кроссовер с февраля начнут продавать в ряде стран, причем его базовая версия стоит всего 5500 долларов. Об этом сообщает бразильский сайт Renault.

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Renault Kwid 2022 узнается, прежде всего, по абсолютно новому дизайну передней части. Новая оптика кроссовера расположена в два этажа, также изменены решетка радиатора и бампер. Сзади обращают на себя внимание несколько иные фонари. Также предусмотрены новые 14-дюймовые диски.

[ + – ] Клиренс кроссовера вырос до 185 мм Фото: Renault

В салоне появилась новая комбинация приборов с цифровым спидометром. В более дорогих версиях установлен новый 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.

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Базовая комплектация Renault Kwid включает только 2 подушки безопасности и ABS. В то же время, новый топовый вариант Outsider за $12 500 получил кондиционер, круиз-контроль, ESP, боковые подушки безопасности и даже камеру заднего вида.

[ + – ] На панели приборов появился цифровой спидометр Фото: Renault

Кроссовер Renault Kwid 2022 дебютировал с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем: его доработали и увеличили мощность до 72 л. с. В ряде стран доступен и 0,8-литровый 54-сильный мотор. Можно выбрать 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП. Привод остается только передним, но клиренс увеличен до 185 мм.

[ + – ] Топовая версия получила камеру заднего вида и круиз-контроль Фото: Renault

Renault Kwid выпускают в Бразилии и Индии. Следует отметить, что в Европе стандартный бензиновый вариант не представлен, но в Румынии производят его электрическую версию и продают под названием Dacia Spring.

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