Представлений найдешевший кросовер Renault: він коштує від $5 500

Renault Kwid оновився зовні й отримав нову топову версію. Потужність двигуна збільшена.

Новий Renault Kwid офіційно презентовано в Бразилії. Бюджетний кросовер із лютого почнуть продавати в низці країн, причому його базова версія коштує лише 5 500 доларів. Про це повідомляє бразильський сайт Renault.

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Renault Kwid 2022 впізнається, перш за все, за абсолютно новим дизайном передньої частини. Нова оптика кросовера розташована на два поверхи, також змінені грати радіатора та бампер. Ззаду привертають увагу трохи інші ліхтарі. Також передбачено нові 14-дюймові диски.

[ + – ] Кліренс кросовера виріс до 185 мм. Фото: Renault

У салоні з'явилася нова комбінація приладів із цифровим спідометром. У дорожчих версіях встановлено новий 8,0-дюймовий сенсорний екран.

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Базова комплектація Renault Kwid враховує лише 2 подушки безпеки й ABS. У той же час новий топовий варіант Outsider за $12 500 отримав кондиціонер, круїз-контроль, ESP, бічні подушки безпеки і навіть камеру заднього виду.

[ + – ] На панелі приладів з'явився цифровий спідометр Фото: Renault

Кросовер Renault Kwid 2022 дебютував з 1,0-літровим трициліндровим двигуном: його доопрацювали та збільшили потужність до 72 к. с. У низці країн доступний і 0,8-літровий 54-сильний двигун. Можна вибрати 5-ступінчасту механічну та роботизовану КПП. Привід залишається лише переднім, але кліренс збільшений до 185 мм.

[ + – ] Топова версія отримала камеру заднього виду та круїз-контроль Фото: Renault

Renault Kwid випускають у Бразилії та Індії. Варто зазначити, що в Європі стандартний бензиновий варіант не представлений, але в Румунії виробляють його електричну версію та продають під назвою Dacia Spring.

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