Перші фото нового купе-кросоверу Haval: незабаром його представлять в Україні
Haval H6 GT істотно відрізняється від стандартного H6 дизайну. Його комплектують 204-сильним турбомотором.
Опубліковано офіційні фото Haval H6 GT. Новий кросовер від Great Wall уже надійшов у продаж на батьківщині, а з другого кварталу цього року розпочнеться його експорт в інші країни. Про це повідомляє австралійський сайт бренду.
Новий Haval H6 GT — спортивніша купеподібна версія кросовера H6. Від побратима вона відрізняється збільшеними кутами нахилу стійок даху та загостреною задньою частиною.
Крім того, інакше виконана передня частина авто — з вираженим "носом", розкосими світлодіодними фарами та величезними решітками радіатора. Також купе-кросовер трохи більший за стандартну модель.Важливо
Розміри Haval H6 GT:
- довжина — 4 727 мм;
- ширина — 1 940 мм;
- висота — 1 729 мм;
- колісна база — 2 738 мм.
Салон Haval H6 GT оброблений двоколірною шкірою, а передні сидіння розділені високим тунелем. Китайський кросовер отримав 10,25-дюймову віртуальну панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, а за доплату запропоновано адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів.
Характеристики Haval H6 GT
Haval H6 GT 2022 оснащений 2,0-літровим 204-сильним бензиновим турбомотором і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Запропоновано версії з переднім і повним приводом.
Уже відомо, що новий Haval H6 GT незабаром буде представлений в Україні — він стане однією із трьох моделей бренду, які дебютують на нашому ринку.
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