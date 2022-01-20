Первые фото нового купе-кроссовера Haval: вскоре его представят в Украине

Haval H6 GT существенно отличается от стандартного H6 по дизайну. Его комплектуют 204-сильным турбомотором.

Опубликованы официальные фото Haval H6 GT. Новый кроссовер от Great Wall уже поступил в продажу на родине, а со второго квартала нынешнего года начнется его экспорт в другие страны. Об этом сообщает австралийский сайт бренда.

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Новый Haval H6 GT – более спортивная купеобразная версия кроссовера H6. От собрата она отличается увеличенными углами наклона стоек крыши и заостренной задней частью.

[ + – ] Задняя часть кроссовера слегка заострена Фото: Great Wall

Кроме того, иначе выполнена передняя часть авто – с выраженным "носом", раскосыми светодиодными фарами и огромной решеткой радиатора. Также купе-кроссовер чуть крупнее стандартной модели.

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Размеры Haval H6 GT:

Длина – 4727 мм

Ширина – 1940 мм

Высота – 1729 мм

Колесная база – 2738 мм

Салон Haval H6 GT отделан двухцветной кожей, а передние сиденья разделены высоким тоннелем. Китайский кроссовер получил 10,25-дюймовую виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а за доплату предложен адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

[ + – ] Кроссовер получил виртуальную приборку и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Great Wall

Характеристики Haval H6 GT

Haval H6 GT 2022 оснащен 2,0-литровым 204-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Предложены версии с передним и полным приводом.

Уже известно, что новый Haval H6 GT в скором времени будет представлен в Украине – он станет одной из трех моделей бренда, которые дебютируют на нашем рынке.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Chery за $23 700. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и расходует всего 1 л/100 км.