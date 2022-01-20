Первые фото нового купе-кроссовера Haval: вскоре его представят в Украине
Haval H6 GT существенно отличается от стандартного H6 по дизайну. Его комплектуют 204-сильным турбомотором.
Опубликованы официальные фото Haval H6 GT. Новый кроссовер от Great Wall уже поступил в продажу на родине, а со второго квартала нынешнего года начнется его экспорт в другие страны. Об этом сообщает австралийский сайт бренда.
Новый Haval H6 GT – более спортивная купеобразная версия кроссовера H6. От собрата она отличается увеличенными углами наклона стоек крыши и заостренной задней частью.
Кроме того, иначе выполнена передняя часть авто – с выраженным "носом", раскосыми светодиодными фарами и огромной решеткой радиатора. Также купе-кроссовер чуть крупнее стандартной модели.Важно
Размеры Haval H6 GT:
- Длина – 4727 мм
- Ширина – 1940 мм
- Высота – 1729 мм
- Колесная база – 2738 мм
Салон Haval H6 GT отделан двухцветной кожей, а передние сиденья разделены высоким тоннелем. Китайский кроссовер получил 10,25-дюймовую виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а за доплату предложен адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.
Характеристики Haval H6 GT
Haval H6 GT 2022 оснащен 2,0-литровым 204-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Предложены версии с передним и полным приводом.
Уже известно, что новый Haval H6 GT в скором времени будет представлен в Украине – он станет одной из трех моделей бренда, которые дебютируют на нашем рынке.
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