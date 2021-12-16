В Украине появятся новые китайские кроссоверы и внедорожники: какие модели привезут

На украинский рынок выходят новые модели повышенной проходимости Haval. Среди них — внедорожник, гибрид и купе-кроссовер.

Линейку Haval в Украине расширят новые кросоверы и внедорожники. В 2022 году на нашем рынке представят сразу три модели – Haval Dargo, а также две новых версии Haval H6. Об этом сообщает украинское представительство китайского бренда.

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Haval Dargo

Первым в Украину привезут внедорожник Haval Dargo 2022. Его недавно показали на автошоу в Джидде (Саудовская Аравия) и Украина станет первой страной в евроазиатском регионе, где появится эта модель.

[ + – ] Haval Dargo Фото: Great Wall

Новый Haval Dargo отличается мускулистым дизайном с длинным высоким капотом и раздутыми крыльями. Автомобиль построен на новой платформе Lemon.

Размеры Haval Dargo:

Длина – 4620 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1780 мм

Клиренс – 200 мм

Внедорожник оснащен 2,0-литровым 192-сильным турбомотором и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Полный привод дополнен электронной блокировкой дифференциала.

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Новый Haval H6

Сначала в Украине представят Haval H6 третьего поколения в гибридном исполнении HEV. Его 1,5-литровая турбочетверка на 154 л. с. работает в паре со 177-сильным электромотором. Суммарная отдача установки составляет 245 л. с. и 530 Н∙м, а расход топлива – 5,2 л/100 км.

[ + – ] Haval H6 HEV Фото: Great Wall

Купеобразная модификация Haval H6 2022 еще официально не представлена даже в Китае. Ее дизайн будет агрессивнее, чем у стандартного Н6, а размеры – несколько больше:

Длина – 4727 мм

Ширина – 1940 мм

Высота – 1729 мм

[ + – ] Купеобразная версия Haval H6 Фото: Great Wall

Купе-кроссовер также получит спортивные сиденья. Обе версии Haval H6 получат систему полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году в Украину возвращается бренд Geely. Он также сделает упор на кроссоверы.