На украинский рынок выходят новые китайские кроссоверы: какие модели представят

В Украину вернется бренд Geely c несколькими кроссоверами. Также представят новую модель Chery.

На украинский рынок выходят несколько новых моделей кроссоверов из Китая. Причем, сразу двух марок – Chery и Geely. Об этом сообщает корпорация УкрАвто.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Одна из новинок в Украине - Geely Atlas Pro Фото: Geely

Бренд Geely возвращается в Украину после нескольких лет отсутствия на рынке. В 2022 году будет сформирована дилерская сеть в стране. В УкрАвто планируют заниматься как продажей, так и обслуживанием китайских авто.

На данный момент весь модельный ряд Geely в Украине не рассекречен, но генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сунн заявил, что у украинского рынка есть потенциал роста в сегменте SUV.

[ + – ] Chery Tiggo 2 Pro - обновленная версия кроссовера

Пока известна только одна модель, которая дебютирует в Украине – кроссовер Geely Atlas Pro. В его разработке принимали участие специалисты Volvo (китайскому концерну принадлежат 99% акций шведской марки), а под капотом – 1,5-литровый 177-сильный турбомотор от Volvo XC40, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Важно

Большие перемены: на авторынке Украины – новый лидер

Новинка от Chery – компактный кроссовер Tiggo 2 Pro. Рестайлинговый вариант Chery Tiggo 2 отличается полностью новой передней частью, а в салоне появился 9-дюймовый сенсорный дисплей. Доработан и 1,5-литровый 109-сильный двигатель – он теперь соответствует нормам Евро-6.

[ + – ] У Chery Tiggo 2 Pro довольно богатое оснащение

Новый Chery Tiggo 2 Pro будет стоить от 378 219 гривен. Базовая комплектация включает кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света.

Ранее Фокус рассказывал о резком росте импорта авто в Украину. Больше всего новых машин везут именно из Китая.