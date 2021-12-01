На український ринок виходять нові китайські кросовери: які моделі представлять

В Україну повернеться бренд Geely з кількома кросоверами. Також представлять нову модель Chery.

На український ринок виходять кілька нових моделей кросоверів із Китаю. Причому, одразу двох марок – Chery та Geely. Про це повідомляє корпорація "УкрАвто".

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[ + – ] Одна з новинок в Україні – Geely Atlas Pro Фото: Geely

Бренд Geely повертається до України після кількох років відсутності на ринку. У 2022 році буде сформовано дилерську мережу в країні. В УкрАвто планують займатись як продажем, так і обслуговуванням китайських авто.

Наразі весь модельний ряд Geely в Україні не розсекречений, але генеральний директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун заявив, що український ринок має потенціал зростання в сегменті SUV.

[ + – ] Chery Tiggo 2 Pro – оновлена версія кросовера

Поки що відома лише одна модель, яка дебютує в Україні – кросовер Geely Atlas Pro. У його розробці брали участь фахівці Volvo (китайському концерну належать 99% акцій шведської марки), а під капотом – 1,5-літровий 177-сильний турбомотор від Volvo XC40, який працює в парі із 7-ступеневим роботом із двома зчепленнями.

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Новинка від Chery – компактний кросовер Tiggo 2 Pro. Рестайлінговий варіант Chery Tiggo 2 відрізняється повністю новою передньою частиною, а в салоні з'явився 9-дюймовий дисплей. Доопрацьовано і 1,5-літровий 109-сильний двигун – він тепер відповідає нормам Євро-6.

[ + – ] У Chery Tiggo 2 Pro досить багате оснащення

Новий Chery Tiggo 2 Pro коштуватиме від 378 219 гривень. Базова комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру заднього виду, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

Раніше Фокус розповідав про різке зростання імпорту авто в Україну. Найбільше нових машин везуть саме із Китаю.